Shawn Mendes et Camila Cabello ont enfin partagé le clip pour leur nouvelle chanson, Señorita, et c’est un succès d’été assuré!

Le clip se déroule dans une ambiance et température des plus chaude, où la tension entre Cabello et Mendes monte tranquillement, au même rythme que le mercure!

La vidéo commence avec Mendes qui descend de sa moto pour s’arrêter à un restaurant en bord de route où Cabello est serveuse. Dès qu'il la regarde, c'est le coup de foudre.

Suivent une multitude de scènes où les deux se touchent sans arrêt, visiblement amoureux.

Leur histoire d’amour semble brève toutefois, si on se fie aux scènes finales qui laissent entendre que Shawn s’est sauvé sur sa moto, laissant Camila à son resto de bord de route.

Décidément la toune qu’on risque d’écouter en boucle cet été!