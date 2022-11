Shawn Mendes en couple avec une femme deux fois son âge

Shawn Mendes aurait retrouvé l'amour, un an environ après l'annonce de sa rupture médiatisée avec Camila Cabello.

L'annonce prend les gens un peu par surprise puisque la femme avec qui Shawn serait en couple a 50 ans, alors que lui en a 24. Les rumeurs de romance sont de plus en plus bruyantes. Le chanteur aurait été aperçu à quelques reprise bras dessus bras dessous avec Dr Jocelyne Miranda, chiropractrice.

Jocelyne Miranda est connue pour les soins proférés à des clients célèbres dont Justin et Hailey Bieber, Kendall Jenner et Justin Timberlake, entre autres. C'est justement en aillant Shawn Mendes comme client lors de sa tournée 2018-2019 que les deux individus se seraient connus.

Après cette tournée, les deux auraient gardé un bon contact et se laisseraient parfois des encouragements via les réseaux sociaux. La docteure et le chanteur auraient été vus ensemble lors d'un diner en juillet dernier, mais rien ne laisser présager que les deux pouvaient vivre une idylle.

La dernière relation de Shawn était avec Camila Cabello, avec qui il a été de 2019 à 2021. Camila est désormais en couple avec Austin Kevitch, un entrepreneur prolifique de 31 ans, depuis l'été dernier.

L'annonce laisse plusieurs personnes perplexes étant donné la différence d'âge significative. Jocelyne a 26 ans de plus que Shawn et elle a elle-même déjà mentionné à la blague qu'elle pourrait être sa mère. Assez curieux!

