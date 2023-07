«Sex Education» annonce la date de sortie de son ultime saison avec une bande-annonce hilarante

La série Netflix adorée Sex Education revient pour une quatrième et dernière saison. Voyez la bande-annonce et découvrez la date de sortie.

*Attention: Divulgâcheurs*

• À lire aussi: Ce personnage adoré de «Sex Education» quitte la série et les fans sont dévastés

• À lire aussi: 3 acteurs quittent Sex Education et les fans sont inquiets pour la saison 4

Plusieurs mois sont passés depuis les annonces crève-coeur de Simone Ashley, Tanya Reynolds et Patricia Allison, qui annoncaient toutes qu'on ne les verrait plus dans la série Netflix Sex Education après la saison 3, et l'annonce de Ncuti Gatwa, qui affirmait que la quatrième saison était sa dernière. Ces départs ont fait craindre pour le futur de la série, et voilà qu'on apprend que celle-ci prendra fin pour les étudiants de Mordale.

Après une longue attente, voici tous les détails sur la quatrième et ultime saison.

La Bande-Annonce

C'est ce mercredi 5 juillet 2023 qu'une bande-annonce a fait son apparition sur les réseaux sociaux de Netflix et de la série Sex Education.

Fidèle à la série, la bande-annonce est pleine de malentendus et d'intrigues auxquelles on a hâte d'assister. On retrouve Otis Milburn (Asa Butterfield), qui se présente devant les élèves pour parler de sexualité avec un discours des plus maladroits. Parmi les élèves, on a le bonheur de retrouver Eric Effiong (Ncuti Gatwa), qui tente tant bien que mal d'abréger le malaise.

Les intrigues de Sex Education 4

La saison 3 s'est terminée sur Maeve qui quittait le Royaume-Uni pour débuter des études aux États-Unis et sur Mordale qui a fermé ses portes subitement après une décision du conseil d'administration. On a également eu droit à un tendre moment entre Otis et Maeve, qui échangeaient enfin un baiser.

Pour la saison à venir, les élèves de Mordale seront donc rapatriés dans une nouvelle école avec d'autres étudiants, ce qui mènera à de nouvelles relations de toutes formes.

Pour la mère d'Otis, Jean, un gros dilemme surviendra puisqu'on sait maintenant que le père de l'enfant naissant n'est pas Jakob, le père d'Ola.

La distribution

En plus de retrouver Asa Butterfield (Otis) et Ncuti Gatwa (Eric), les téléspectateurs renoueront avec Emma Mackey (Maeve), Gillian Anderson (Jean), Aimee Lou Wood (Aimee), Connor Swindells (Adam), Mimi Keene (Ruby), Alistair Petrie (Michael), Samantha Spiro (Maureen), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Dua Saleh (Cal), Chinenye Ezeudu (Viv) et George Robinson (Isaac).

De nouveaux visages feront également leur apparition, dont l'acteur Dan Levy, qu'on a pu voir notamment dans Shitt's Creek. Celui-ci interprètera Thomas Molloy, le tuteur de Maeve aux États-Unis et également auteur.

On verra aussi Thaddea Graham, Jodie Turner-Smith, Marie Reuther, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James et Imani Yahshua.

La date de sortie

C'est officiellement le 21 septembre prochain que la saison 4 de Sex Education débarquera sur Netflix.

Vous avez le temps de vous rafraîchir la mémoire avec les 3 saisons présentement disponibles sur la plateforme!

À VOIR AUSSI: Miley Cyrus lance un message son ex dans un maillot qui en laisse peu pour l'imagination