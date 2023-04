Tout le monde s’arrache ce nouveau sérum au rétinol abordable CeraVe sur Amazon

Il est parfois difficile de trouver la routine de soins pour la peau adéquate à ses besoins, encore plus si sa peau fait partie de la catégorie sensible. En quête d’un nouveau produit à appliquer au quotidien? Voici le sérum qui plaît à (presque) l’unanimité sur Amazon!

Le changement de saison est souvent synonyme d’adaptation dans notre routine de soins pour la peau. En vue de l’été, on transitionne vers des produits plus légers. Il est donc important de s’équiper d’un sérum pour bien hydrater sa peau.

Si tu as une peau sujette à l’acné, ou encore montrant des signes précoces de maturité, ce sérum abordable de la marque CeraVe va assurément piquer ta curiosité.

Sérum régénérant au rétinol pour le visage avec niacinamide de CeraVe - 23$ (au lieu de 26$)

Ce produit chouchou sur Amazon est adoré pour sa formule de qualité et son prix accessible. En effet, on le retrouve pour la modique somme de 23$ actuellement (on le prend, ce rabais de 3$)!

Approuvé par les dermatologues, ce sérum léger au rétinol aide à réduire l’apparence des pores et des marques postacné. À la recherche d’une peau plus douce et d’un teint unifié? Il s’agit du produit tout indiqué pour toi!

Selon ses adeptes, ce produit de CeraVe aide à régénérer la surface de la peau, qui paraît plus saine et lumineuse en quelques jours seulement. En effet, 72% des gens qui lui accordent les 5 étoiles sont ravis des résultats rapides et visibles sur leur épiderme après son utilisation.

On le différencie de ses concurrents par sa texture légère (qui hydrate), son petit prix et sa formule sans parfum, douce et non comédogène.

L’ingrédient qui a propulsé le sérum léger de CeraVe au sommet des tendances est le rétinol. Cet ingrédient approuvé par les dermatologues a pour effet de renverser les signes de l’âge (comme les pores élargis), de réduire les taches pigmentaires et d’unifier le teint. Un must dans toutes les trousses beauté!

Pour intégrer ce sérum à notre routine, il suffit de l’appliquer uniformément sur le visage avant d’aller se coucher, sans en mettre en trop grande quantité (pour éviter d’irriter la peau, car on doit s’habituer à cet ingrédient puissant). Au réveil, il est important d’ajouter une crème hydratante et un écran solaire.

Une nouvelle habitude de soins pour la peau s’est-elle installée en toi? Procure-toi ce sérum dès maintenant sur Amazon!

