Une série télé «Twilight» est en préparation et voici tout ce qu'on sait

15 ans après la sortie du tout premier film d'une saga enlevante entre vampires et loups-garous, une série sur la saga Twilight est en préparation.

Le débat entre l'équipe d'Edward et l'équipe de Jacob reprendra vie avec le développement d'une série basée sur les fameux romans de Stephanie Meyer. Le magazine web The Hollywood Reporter a annoncé en primeur que la saga aura droit à une version télévisée grâce à la compagnie de divertissement Lionsgate Television.

C'est Sinead Daly, connu entre autres pour The Walking Dead et Tell Me Lies, qui signera le scénario. Plusieurs discussions sont en cours pour déterminer quelle interprétation de Twilight sera portée à l'écran.

Pour le moment, on ne connaît pas où sera diffusée la série ni qui interprétera les personnages mythiques, prenant la relève de Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner et les autres qui ont marqué notre imaginaire.

Nul ne sait non plus si les téléspectateurs auront droit à des apparitions surprises des acteurs originaux.

Après l'annonce d'une série sur Harry Potter dans les dernières semaines, cette annonce sur la saga Twilight soulève définitivement les passions et satisfait les nostalgiques.

