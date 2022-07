Selon TikTok, l’or est «out» et on porte de l’argent, maintenant

Bijoux, maquillage, vêtements: on laisse les teintes dorées et chaudes de côté. Dans le département mode et beauté, on se couvre d'argent.

TikTok a parlé. La mode qui plaçait le doré en avant fait maintenant un pas de côté. L'argent prend la première position et on adhère très bien à l'idée. L'argent et les tons froids sont intemporels et prennent une importante place dans les grands événements, si on regarde les défilés de mode et les tapis rouges.

L'or est désormais relié aux années 2010. Un élément qui l'a particulièrement propulsé était la fameuse Naked Palette d'Urban Decay, que les personnes suivant des chaînes YouTube de makeup gurus s'arrachaient et qu'on a usée à la corde. L'or et les teintes chaudes ont marqué les esprits et les looks les plus populaires.

Même si on continuera de porter de l'or au fil du temps, l'argent se prête plus facilement aux courants de mode adoptés par la génération Z. Cybercore, Barbiecore, Fairycore, Whimsy Goth et compagnie sont des tendances qui s'accordent plus facilement avec les métaux froids.

Chez les célébrités, aucun doute: l'argent a pris sa place

Hailey Bieber arborait un look 100% argent au lancement de sa marque de soins de la peau, Rhodes.

Dua Lipa en a fait un look de festival qu'on a envie de recopier pour la voir à Osheaga!

Addison Rae était éblouissante dans les teintes argentées au dernier MET Gala.

L'argent étant également plus accessible question budget (!), se procurer des bijoux et accessoires qui dureront longtemps est un investissement qui fait plaisir.

Afin de faire le saut, on se procure ces pièces et accessoires métalliques.

1. Les anneaux ouverts petites perles, 29$ chez Simons

Courtoisie

Acheter ici

2. Maillot à dos ouvert avec strass, 17,50$ chez Forever 21

Courtoisie

Acheter ici

3. Pince carrée en maillons de chaîne, 3,33$ chez Ardène

Courtoisie

Acheter ici

4. Chaînes multiples avec médaillon, en solde à 34,90$ chez Nordstrom

Courtoisie

Acheter ici

5. Bustier en mailles pailletées, en solde à 20$ chez Forever 21

Courtoisie

Acheter ici

6. Jupe satinée, 49,08$ sur Amazon

Courtoisie

Acheter ici

