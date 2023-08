Selena Gomez est le sosie de Lara Croft sur cette photo

Dans une publication Instagram inattendue, la chanteuse s’est révélée sous un angle que l’on n’avait encore jamais imaginé, ressemblant comme deux gouttes d’eau au personnage de fiction Lara Croft. Depuis, on ne voit plus que ça!

L’actrice que l’on retrouve dans la série télévisée Only Murders in the Building a épaté la galerie avec un cliché hors de ses habitudes, se révélant sous un autre jour à ses 427 millions d’abonnés.

Méconnaissable avec une coiffure extravagante, Selena Gomez a surpris ses fans, étant le sosie de la protagoniste de la série de jeux vidéo Tomb Raider: Lara Croft.

Ce célèbre personnage de fiction a fait jaser avec les années par son apparence plutôt sexy. Lara Croft est présentée comme une archéologue belle, intelligente et athlétique qui s’aventure dans des ruines pleines de danger. Collée à l’image du sex-symbol, elle a inspiré plusieurs personnes à se déguiser de la sorte lors de festivités telles que l’Halloween.

Lara Croft se distingue par sa chevelure tressée. Ainsi, arborant deux grandes tresses avec de longues rallonges, Selena passe pour son sosie! Les petites lignes bleues au-dessus de ses paupières rappellent également les traces marquées au visage du personnage suite à ses aventures rocambolesques.

Ayant capturé cette photo lors d’un appel FaceTime, la belle brunette a ajouté en description: «Je laisse mon téléphone choisir mes publications maintenant». Elle y a déposé quelques bribes des moments précieux vécus dernièrement.

Selena Gomez ne cesse de surprendre ses fans avec des clichés qui marquent l’imaginaire, car celle-ci avait préalablement partagé une image d’une séance photo tout droit sortie d’une ancienne époque.

Vêtue d’un haut simplement composé de chaînes qui laissait entrevoir sa silhouette, cette dernière a exposé ses somptueuses courbes. S’amusant avec des cennes qu’on lançait plus jeunes dans des fontaines d’eau, Selena réussit à tout coup à capter notre attention.

Sans aucun doute, l’artiste aux multiples talents entre dans une ère créative et se laisse aller dans des looks qui la changent complètement.

Après avoir vu Selena dans un style différent, remarquez-vous aussi la ressemblance avec Lara Croft?

