Sarah-Jeanne Labrosse s'expose dans style résolument transparent lors des 38e prix Gémeaux

Sarah-Jeanne Labrosse était de la liste des conviés aux 38e prix Gémeaux du 17 septembre, et la femme qui attend son deuxième enfant a osé la tendance de l'année pour fouler le tapis rouge.

Accompagnée de son conjoint, le comédien Marc-André Grondin, Sarah-Jeanne Labrosse a foulé le tapis rouge du gala des prix Gémeaux avec une élégance et un brin d'audace, arborant la tendance qui ne nous quitte plus en 2023: la transparence. Dans une sublime robe au tissu diaphane et au détail asymétrique, l'actrice et comédienne laisse paraître son baby-bump.

Au lendemain de la soirée, l'animatrice de la compétition de danse Révolution s'est exprimée dans une publication Instagram. «Le milieu de la télé devrait s’inspirer du vôtre, les danseurs. Je rêve qu’on se hype autant entre nous que vous le faites sous nos yeux. Je vous souhaite aussi une catégorie aux prix Gémeaux pour vos chorégraphes, parce que sans vos idées pis vos mouvements, notre télé serait bien plus triste. Révolution commençait hier soir 20h et c’est tous les dimanches de l’automne! Salut 🎭». L'idée est lancée pour une nouvelle catégorie dans cette enlevante soirée!

Le bedon arrondi est bien en évidence alors que les doublures de tissu ne cachent que le minimum. La maman du petit Lawrence complète son ensemble par des accessoires dorés, des sandales noires, un sac à main matelassé à longue bandoulière et une manucure à la française.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Le look beauté de Sarah-Jeanne est quant à lui radieux et minimaliste, les cheveux en cascade et les yeux soulignés au khôl noir.

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Son conjoint Marc-André Grondin est lui aussi tout de noir vêtu. Le couple était parfaitement assorti à l'occasion de la grande soirée de la télévision!

Sarah-Jeanne et Marc-André attendent une seconde fois la venue de la cigogne pour décembre prochain.

