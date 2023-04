Ce sac demi-lune est le plus populaire de l’été et abordable sur Amazon

Le populaire sac demi-lune à bandoulière du Uniqlo est devenu rapidement un must partout dans le monde, ce qui explique ses nombreux moments en rupture de stock. Plus besoin de chercher: on a déniché un «dupe» de ce fameux sac sur Amazon!

• À lire aussi: Trouvaille Amazon: Alanis Désilets nous convainc de nous procurer ce legging pas cher

• À lire aussi: Lysandre Nadeau adopte ces patchs anti-boutons populaires sur Amazon

• À lire aussi: Tout le monde s’arrache ce nouveau sérum au rétinol abordable CeraVe sur Amazon

Ce petit sac «dumpling» est aimé pour sa taille parfaitement balancée (ni trop gros, ni trop petit) et sa bandoulière confortable. Le sac pratique, proposé par Uniqlo, se volatilise rapidement, mais il est toutefois seulement disponible dans certains magasins. Par chance, une alternative de ce populaire sac existe sur Amazon (et elle est moins chère)!

En forme de croissant, ce sac utilitaire étonne, car s'il a une allure plutôt petite, il est en réalité étonnement profond! En effet, il est possible d’y insérer une petite bouteille d’eau, notre téléphone, nos clés, nos lunettes de soleil et nos gloss préférés. Certaines personnes vont même jusqu’à y ranger leur parapluie portatif! On peut dire qu’il s’agit d’un sac rempli de surprises...

Ce sac unisexe, composé de tissu en nylon, est résistant aux saletés. Il est possible d’ajuster la longueur de la bandoulière au besoin: on l'agrandit en hiver, gros manteau oblige! L’extensibilité de la bandoulière est idéale pour utiliser notre sac toutes les saisons.

Également disponible en deux autres couleurs, vert pâle et blanc cassé, on a le goût d’avoir tous les coloris pour l’agencer selon nos OOTD. Au petit prix de 21$, c’est très tentant!

Ce petit sac fourre-tout est aussi très utile lorsqu’on voyage. Confortable, il nous permet d’accéder rapidement à nos choses préférées, rangées à proximité. Fini le temps des gros sacs qui nous font mal au dos!

Similaire au moonbag viral du Uniqlo, ce sac Amazon est la parfaite solution pour se doter (à temps) de la tendance de l’été! Affiché à seulement 21$, il risque d’attirer l’attention de plusieurs!

• À lire aussi: 13 «dupes» de produits populaires sur TikTok à une fraction du prix

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s