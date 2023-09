Rym Nebbak a retrouvé l’amour et vous connaissez TRÈS bien celui qui fait battre son coeur

L’influenceuse qu’on aime suivre sur les réseaux sociaux pour son authenticité a été transparente envers des fidèles abonnés en annonçant une nouvelle qui a su plaire à de nombreuses personnes.

• À lire aussi: L'ex-candidate de téléréalité Rym Nebbak est en deuil

• À lire aussi: Une demande en mariage pour ce couple de téléréalité adoré

• À lire aussi: Ce couple gagnant de téléréalité vend son condo de rêve et voici les détails

La globe-trotteuse qui nous fait rêver avec ses photos à couper le souffle à travers le monde a laissé bouche bée sa communauté Instagram pour une autre raison, bien particulière cette fois-ci. Rym avait une surprise à dévoiler: elle est plus amoureuse que jamais!

STORY INSTAGRAM / RYM NEBBAK

C’est par l’entremise d’une vidéo hyper romantique que la jeune femme a révélé son amoureux au grand jour et il ne s’agit de nul autre que... Chris Robins! Et oui, les ex-participants de téléréalité se redonnent une chance en amour, au plus grand bonheur des téléspectateurs québécois qui leur avait fait une place spéciale dans leur cœur.

Rym a accompagné sa publication d’un texte touchant. «Et même lorsque le cœur se brise, le bonheur peut aussi exister à tout instant. Et parce que le moment dans lequel on vit est tout ce qui existe réellement, alors on peut continuer...»

La belle brunette a confié qu’ils travaillaient depuis un certain temps sur leur relation pour en sortir plus forts. «Amour, patience, communication, respect et empathie nous ont aidés à travailler sur notre couple depuis maintenant 1 an. Rien de parfait, mais nous avons tous les outils à notre arc pour avancer ensemble, main dans la main, encore très longtemps... avec la permission de Dieu.»

STORY INSTAGRAM / RYM NEBBAK

Le duo qui nous avait divertis à Occupation Double Afrique du Sud s’était retrouvé après l’émission, officialisant leur relation en avril 2020. C’est alors que deux ans plus tard, Rym et Chris avaient annoncé leur rupture crève-cœur afin que celui-ci se concentre sur un nouveau départ dans sa carrière au printemps 2022.

La douce nouvelle a été très bien reçue de la part du public et plusieurs anciens candidats ont envoyé leur soutien au couple.

INSTAGRAM / RYM NEBBAK

INSTAGRAM / RYM NEBBAK

INSTAGRAM / RYM NEBBAK

INSTAGRAM / RYM NEBBAK

INSTAGRAM / RYM NEBBAK

INSTAGRAM / RYM NEBBAK

Les tourtereaux ne s’attendaient pas à de telles réactions, témoignant être sur le choc de cette vague d’amour eux-mêmes.

STORY INSTAGRAM / RYM NEBBAK

Sans aucun doute, leurs retrouvailles ont fait écho et ont ému leurs fans.

STORY INSTAGRAM / RYM NEBBAK

On souhaite tout le bonheur du monde à Rym et Chris dans ce nouveau chapitre de leur vie!

• À lire aussi: Lily-Rose Depp partage de rares photos de couple des plus sensuelles

• À lire aussi: Jenna Ortega dément être en couple avec cet acteur célèbre de 40 ans son aîné

• À lire aussi: Justin Bieber souligne un moment important pour Hailey Bieber en partageant d’adorables photos de couple

À VOIR: Couple Challenge entre Megan Cyr et Ismaël Dumerlus