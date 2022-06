Essayez cette routine maquillage virale pour une photo de passeport réussie

De nos jours, on garde nos cartes d’identité durant plusieurs années. Une mauvaise photo peut donc nous suivre longtemps! Grâce à TikTok, on peut maintenant s’assurer d’adorer notre photo de passeport, permis de conduire ou carte d’assurance maladie.

La créatrice de contenu Georgia Barratt a récemment partagé sur TikTok sa routine beauté parfaite pour un look naturel, mais photogénique.

Peu de temps après avoir partagé le résultat, la vidéo de Georgia est devenue virale. Son teint unifié, son visage sculpté, ses sourcils fournis et son eyeliner parfait ont fait le tour de la plateforme.

Le secret d’une bonne photo de passeport selon elle? La symétrie des sourcils et le contouring qui vise à donner un effet lifté au visage.

Voici comment recréer la photo de passeport virale :

1. Les sourcils

Georgia débute en peignant ses sourcils vers le haut avec un gel. Cette technique qu’on appelle souvent les soap brows donne un effet lifté à l'œil.

Gel got2b à 6$ chez Amazon

2. Le teint

Pour son visage, après avoir appliqué une crème hydratante et une base lumineuse, Georgia opte pour le fond de teint Radiant de Nars. Elle dissimule ses cernes avec son cache-cernes préféré, puis avec une teinte plus claire, elle souligne ses sourcils.

Fond de teint Radiant Longwear de Nars à 65$ chez Sephora

3. Le contouring

Pour sculpter son visage, Georgia utilise un bronzeur en crème sur les tempes, sous l’os de la joue, le menton, la mâchoire, le nez et le creux de l'œil. Elle explique que c’est plus exagéré que ce qu’elle ferait dans la vraie vie, mais ceci assure un beau résultat en photo. Elle termine en illuminant certains points stratégiques du visage avec un cache-cernes plus pâle, puis ajoute une touche de blush en crème sur le haut de la pommette.

Bronzeur en crème Putty Bronzer de e.l.f à 8$ chez Amazon

4. Le glow

Pour que tout reste en place, Georgia fixe les crèmes avec une poudre translucide. Elle passe ensuite par-dessus son contouring avec le bronzeur Hoola de Benefit, et par-dessus le blush avec un fard rosé. Elle applique un peu de blush sur ses yeux aussi. Elle illumine seulement son arcade sourcilière avec une ombre à paupières claire et chatoyante.

Poudre bronzante Hoola de Benefit à 42$ chez Sephora

5. Les yeux et les lèvres

Georgia propose un eyeliner de type «fox eye», mais fait de façon plus naturelle. Avec un crayon brun, elle fait une toute petite pointe au coin extérieur de l'œil, puis souligne aussi le coin intérieur de son oeil. Elle recourbe ensuite ses cils, et applique du mascara. Pour les lèvres, elle trace sa bouche pour lui donner une apparence plus pulpeuse, puis applique du gloss et le tour est joué!

Gloss Lifter de Maybelline à 10$ chez Amazon

Plusieurs personnes recréent le look sur TikTok et le consensus semble être que c’est réussi à tous coups!

À vous de jouer!

