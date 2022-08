Voici toutes les séries télé à voir cet automne

Québécoises et internationales, nouvelles ou qui reviennent, plusieurs séries télé qu’on a TRÈS hâte de voir vont sortir prochainement.

On le sait, la rentrée télé, c’est LE moment où nos émissions préférées reviennent, mais c'est aussi l’occasion d’en découvrir de nouvelles.

Voici donc 15 émissions à voir cet automne

1) Cobra Kai – Netflix, dès le 9 septembre

La populaire série qui se déroule trente-quatre ans après le film Karaté Kid sera de retour pour sa cinquième saison.

2) Indéfendable – TVA, dès le 12 septembre

Cette nouvelle série nous plongera dans l'univers d'un cabinet d'avocats de la défense en droit criminel.

3) Stat – Radio-Canada, dès le 12 septembre

Une autre nouvelle série, Stat, met en vedette, entre autres, Ludivine Reding et Lou-Pascal Tremblay, qui incarnent des membres du personnel de l'hôpital Saint-Vincent.

4) L'Échappée – TVA, dès le 12 septembre

La septième et dernière saison de L’Échappée est très attendue par les adeptes.

5) Alertes – TVA, dès le 12 septembre

Les adeptes de cette série pourront enfin connaître la suite de la deuxième saison, dont la demi-finale avait choqué le public en mars dernier.

6) Cerebrum – Radio-Canada, dès le 13 septembre

La seconde saison de cette populaire série prend l’affiche bientôt, après avoir été diffusée sur Extra.

7) Yellowjackets – Vrak, dès le 13 septembre

Mettant en vedette Sophie Nélisse, cette série qui suit un groupe de jeunes femmes qui tentent de survivre dans la nature après un accident d’avion n’est pas pour les âmes sensibles.

8) Chouchou – Noovo, dès le 14 septembre

Cette nouvelle fiction raconte l’histoire d’un jeune homme de 17 ans, joué par Lévi Doré, qui entretient une relation avec sa professeure de 37 ans.

9) Les moments parfaits – TVA, dès le 14 septembre

Dans la deuxième saison, la famille Thomas découvre que la poursuite d’un idéal vient à un prix.

10) Entre deux draps – Noovo, dès le 14 septembre

La populaire série à sketchs sera de retour pour sa troisième saison.

11) Pour toujours, plus un jour – Noovo, dès le 15 septembre

Sortez vos mouchoirs: la suite de cette très touchante série mettant en vedette Pier-Luc Funk et Catherine Brunet arrive bientôt.

12) Fate: The Winx Saga – Netflix, dès le 16 septembre

Adeptes de fantastique, on retrouve les fées d’Alfea qui doivent faire face à de nouveaux défis.

13) Révolution – TVA, dès le 18 septembre

Le concours de danse est de retour pour sa quatrième saison.

14) Joe vs. Carole – Club illico, dès le 25 août

La version fictionnalisée du documentaire qui nous a tous marqués durant la pandémie, Tiger King, arrive enfin sur nos écrans.

15) The Midnight Club – Netflix, dès le 8 octobre

Si vous avez aimé la série The Haunting of Hill House et Bly Manor, sur Netflix, celle-ci du même créateur saura vous plaire.

