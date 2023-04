Ce recourbe-cils à moins de 5$ changera complètement ton regard (pour le meilleur)

On se demande souvent comment les vedettes et les influenceuses beauté, comme Alix Earle, par exemple, arrivent à obtenir une frange de cils liftée, digne d’une biche.

Si un bon mascara peut vraiment aider à obtenir les parfaits cils de poupée (jetez un oeil à notre sélection ici!), un autre outil peut venir complètement changer notre game de mascara: le recourbe-cils.

Plusieurs créateurs de contenu sur TikTok vantent les mérites de cet outil souvent négligé, qui réveille le regard immédiatement et donne l’effet d’une frange de cils plus longue et définie.

Un modèle en particulier fait fureur sur la Toile pour plusieurs raisons: son bas prix, mais aussi son efficacité éprouvée! En effet, à moins de 5$, le recourbe-cils de Wet n Wild compte 4 étoiles sur 5, après plus de 17 000 (!!!) évaluations d’utilisateurs.

Recourbe-cils Wet N Wild, 4,29$ sur Amazon

Ses poignées confortables nous permettent de le tenir aisément alors que son mécanisme de recourbage sans pincement nous évite les gâchis et accidents. Sa forme universelle convient à tous les types d’yeux et à toutes les longueurs de cils.

À moins de 5$, on serait fou de s’en passer!

