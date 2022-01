Un «reboot» de Degrassi est en préparation et voici tout ce qu’on sait

Si vous avez grandi dans les années 2000, vous vous souvenez sans aucun doute de la populaire série télé Degrassi. Bonne nouvelle, celle-ci reviendra sous une nouvelle forme très bientôt!

HBO Max, responsable pour le reboot de Gossip Girl, a récemment annoncé que c’était au tour de la série Degrassi d’avoir sa nouvelle version.

À la base, Degrassi était une série canadienne populaire dans les années 80 et 90.

Vous êtes probablement plus familiers avec Degrassi : La nouvelle génération, la suite de la série originale sortie en 2001.

Cette version a lancé la carrière notamment du chanteur Drake, tout en marquant une génération complète avec ses histoires dramatiques et ses histoires d’amour rocambolesques.

Voici tout ce qu’on sait sur le reboot de Degrassi :

L’histoire du reboot de Degrassi

La nouvelle version simplement intitulée Degrassi sera pilotée par Lara Azzopardi qui a écrit quelques épisodes de La nouvelle génération et Julia Cohen, productrice sur Riverdale et The Royals.

Le synopsis dévoilé par HBO va comme suit :

Une reprise du drame pour ados original, Degrassi est une série qui suit l’expérience au secondaire de ses personnages, et le chemin excitant, mais parfois douloureux, de la découverte de soi. Se déroulant à Toronto, la nouvelle série va suivre un groupe d’adolescents et de professeurs qui vivent dans l’ombre d’événements qui les unissent et les divisent en même temps. La série explore la vie de ces personnages diversifiés et compliqués alors qu'ils luttent pour retrouver leur nouvelle normalité, recherchant l'espoir, la rédemption et l'amour.

Les acteurs du reboot de Degrassi

On ne connaît pas les acteurs pressentis pour incarner les nouveaux personnages. Par contre, les fans s’attendent à ce que cette nouvelle version suive la tradition d’avoir des personnages adolescents dans la série précédente devenir parents.

Puisque La nouvelle génération suivait le personnage de Emma, la fille de Spike et Shane de la série originale, il serait intéressant que ce reboot suive les enfants d’Emma et Spinner!

La date de sortie de reboot de Degrassi

À moins d’imprévus, HBO prévoit de sortir cette nouvelle série au début de l’année 2023.

Cet article sera mis à jour au fur et à mesure que des nouvelles seront dévoilées sur le nouveau Degrassi. À suivre!

