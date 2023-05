Celle qui a donné un rein à Selena Gomez révèle la raison choquante derrière la fin de leur amitié

Lors de la sortie du documentaire de Selena Gomez My Mind And Me, la chanteuse et actrice avait «omis» de mentionner Francia Raisa, celle qui lui a donné un rein. Quelques mois plus tard, voici les détails qui auraient mené à la fin de leur amitié.

AFP

• À lire aussi: Tout sur la nouvelle BFF de Selena Gomez, Nicola Peltz Beckham

• À lire aussi: Selena Gomez se porte finalement à la défense de Hailey Bieber; celle-ci répond

• À lire aussi: Selena Gomez répond aux «body shamers» après des commentaires désobligeants sur son apparence

Une tempête se faisait sentir entre Selena Gomez et Francia Raisa, après la sortie du documentaire My Mind And Me, n’ayant aucune mention de Francia, qui a, en quelque sorte, sauvé la vie de Selena. Francia gardait le silence sur leur amitié jusqu’à tout récemment. Voici pourquoi les deux anciennes meilleures amies ne se fréquenteraient plus.

AFP

Tenter d’ignorer le problème

À la fin du mois d’avril, un paparazzi de TMZ avait demandé à Francia pourquoi celle-ci ne suivait plus Selena sur les réseaux sociaux. La star avait évité de répondre à la question en ripostant: «Le dimanche, c’est tellement amusant... Je m’appelle Francia et je promène mon chien!»

Percer le mystère en brisant le silence

Francia Raisa s’est finalement livrée, une semaine plus tard, en s’adressant au même paparazzi. Elle a expliqué qu’elle était victime d’intimidation sur les réseaux sociaux par certains fans de Selena Gomez.

Celle-ci lui a confié: «Je pense que le commentaire qui a probablement fait le plus mal est celui-ci: j’espère que quelqu’un arrachera ton autre rein.»

Francia a ajouté: «En aucun cas, personne ne tolère l’intimidation, et en particulier Selena. [...] Donc, je ne comprends pas pourquoi ça se produit.»

Elle a poursuivi en déclarant: «Le fait que je sois victime de cyberharcèlement, comme je le suis maintenant, me dérange mentalement.»

Cependant, l’actrice dans Grown-ish nous rassure en affirmant qu’elle fait ce qu’elle peut pour ne pas écouter ou lire ces paroles monstrueuses.

«Je suis très heureuse, je vis ma vie. J’envoie de l’amour à tout le monde. Mais s’il vous plaît, arrêtez.»

Confessions (et confirmations) du père de Francia Raisa

Renán Almendárez Coello, le papa de Francia Raisa, a confirmé les rumeurs de longue date comme quoi les deux jeunes femmes seraient en froid. Ce dernier a déclaré que sa fille avait confronté Selena Gomez au sujet de sa consommation d’alcool après la greffe de rein.

«Il y a eu un différend entre les deux quand Selena s’est mise à boire. Francia a dit à Selena qu’elle ne lui avait pas donné le rein pour qu’elle puisse sortir et boire.»

Selena a révélé en 2015 vivre avec le lupus, une maladie auto-immune qui attaque les tissus des organes. Son état de santé a pris un virage des plus inquiétants et elle a eu besoin d'une greffe de rein, en 2017. L'actrice Francia Raisa avait fait cet incroyable don de soi en lui offrant un de ses reins.

Les fans ont également remarqué que Francia Raisa ne suivait plus Selena Gomez sur Instagram. Pour sa part, Selena est abonnée au compte de Francia.

Le lien unique entre Selena et Francia a-t-il été officiellement coupé? Selena s’expliquera-t-elle suite à la prise de parole de Francia? À suivre...

• À lire aussi: Selena Gomez porte LA tendance sexy qui remplace le décolleté cet été

• À lire aussi: Blonde et méconnaissable, Selena Gomez prend la pose en bikini

• À lire aussi: Selena Gomez fait un clin d'oeil à Miley Cyrus avec de nouveaux selfies sans maquillage

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s