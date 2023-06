Rafaëlle Roy se dévoile sans maquillage pour une rare fois sur Instagram

Habituée des looks de scène extravagants, la chanteuse aime également se présenter sans fla-fla à ses abonnés lorsqu’elle documente son quotidien en story sur Instagram. Pour suivre cette tendance au naturel, Rafaëlle a publié une rare photo d’elle sans aucune trace de maquillage.

• À lire aussi: Rafaëlle Roy a le cœur brisé

• À lire aussi: Rafaëlle Roy dévoile avoir eu une chirurgie mammaire et donne tous les détails

• À lire aussi: Lucie Rhéaume dévoile ses vergetures et lance un message positif

Tout le monde aime montrer ses plus beaux angles sur les réseaux sociaux. Ainsi, se dévoiler sans artifices relève d’un grand courage. C’est ce qu’a fait Rafaëlle Roy, dans sa plus récente publication Instagram.

La jeune maman de deux enfants a partagé une photo en toute simplicité. Cette dernière a inscrit en légende: «Sans filtre, sans maquillage, raw. Comme ça fait du bien d’apprendre à trouver la beauté dans l’imperfection.»

STORY INSTAGRAM / RAFAËLLE ROY

Ayant toujours été authentique, Rafaëlle a appliqué ce terme qui traverse l’objectif, en n’arborant aucun produit de cosmétique, en n’ayant point ajusté l’éclairage de son cliché momentané ni modifié son corps. Elle s’est présentée à nu à ses 154 000 abonnés. Est-ce l’amour qui la rend plus confortable que jamais avec elle-même?

L’entourage de l’influenceuse l’a submergée de commentaires positifs, prônant sa beauté naturelle et son acceptation de soi.

INSTAGRAM / RAFAËLLE ROY

INSTAGRAM / RAFAËLLE ROY

INSTAGRAM / RAFAËLLE ROY

INSTAGRAM / RAFAËLLE ROY

Rafaëlle reste toujours aussi lumineuse! Sa peau de pêche resplendit et son sourire contagieux est son plus beau maquillage. Elle nous inspire à libérer notre peau et à l’embrasser telle qu’elle est.

À d’autres occasions, celle-ci s’amuse à créer des looks composés de mascara, fard à joues et quelques coups de pinceau sur les paupières. La jeune femme est également resplendissante et elle est libre de se présenter sous n’importe quel jour.

Avec ou sans maquillage, Rafaëlle Roy sait trouver sa lumière et être magnifique à sa façon! On salue son ouverture en s’exposant en toute transparence sur Instagram.

• À lire aussi: Les produits préférés d'Alicia Moffet pour un makeup naturel et glowy

• À lire aussi: Ludivine Reding éblouissante dans un «selfie» sans maquillage en voyage

• À lire aussi: Selena Gomez fait un clin d'oeil à Miley Cyrus avec de nouveaux selfies sans maquillage

À VOIR: 11 célébrités qui montrent fièrement leur corps sans retouches