Rafaëlle Roy répond à des commentaires désobligeants sur son physique

Rafaëlle Roy a pris un moment sur son compte Instagram pour dénoncer la méchanceté de certains commentaires et a reçu beaucoup d'appuis.

La chanteuse est revenue sur un commentaire blessant qu'elle a reçu l'an dernier en lançant un message d'acceptation de soi.

La publication est accompagnée de la légende suivante « Je suis tombée sur ce souvenir de l'an passé et j'avais envie de cristalliser mes pensées pour y revenir quand j'en ressentirai le besoin. Peut-être que ça vous apaisera aussi. Je vous aime de tout mon coeur. You are BEAUTIFUL. »

C'est un commentaire anonyme sous l'une de ses publications qui a inspiré Rafaëlle à s'ouvrir. On peut y lire que la personne derrière son écran a écrit qu'elle trouve que le nez de la jeune femme est très gros.

Ces mots ont ouvert une plaie chez Rafaëlle, qui confie que son nez a été le complexe de sa vie. Elle indique « Je vais être honnête avec vous, j'aurais pas cru qu'à 27 ans avec full travail sur ma confiance et mon estime plus tard un commentaire d'un vieux faux compte de troll fasse actually ressortir le plus gros complexe de toute mon enfance/ adolescence. »

Au fil de sa publication, la jeune maman explique qu'elle a longtemps détesté son nez parce qu'il ne correspondait pas aux standards de beauté imposés par la société. Elle pleurait énormément parce qu'elle souhaitait un nez plus délicat, plus petit, plus féminin, selon ses mots.

Rafaëlle a fait beaucoup de travail sur sa personne et maintenant, elle n'échangerait pour rien au monde ce nez que la nature lui a donné. Toutefois, ce commentaire blessant qu'elle dénonce l'a profondément ébranlé. Rafaëlle répond de la meilleure manière en disant que le troll est probablement quelqu'un de très triste et lui-même complexé pour oser faire de tels commentaires de manière anonyme dans le simple but de blesser.

La chanteuse a complété son message en envoyant une grande dose d'amour à tout le monde et elle a même débuté une chaîne d'appréciation de nez dans ses stories.

Un beau message d'acceptation de soi!

