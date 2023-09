Rafaëlle Roy coupe ses cheveux elle-même et le résultat est saisissant

La chanteuse s’est découvert un autre talent en exécutant un travail de pro sur ses nouveaux petits cheveux. Nouvelle saison, nouvelle coupe pour la belle Rafaëlle.

Un changement capillaire n’attend pas à demain avec la jeune maman. Une paire de ciseaux à la main et en deux temps, trois mouvements, de la magie s’opère.

Sans l’aide de personne sauf elle-même, l’influenceuse a décidé de couper ses longues mèches brunes et a partagé le processus par l’entremise de stories sur Instagram.

STORY INSTAGRAM / RAFAËLLE ROY

Dans un élan de spontanéité, Rafaëlle a pris la décision impulsive de jouer les coiffeuses. Cette dernière s’est fait confiance dans sa démarche, expliquant ne pas être étonnée de cette action sur un coup de tête qui la représente parfaitement.

STORY INSTAGRAM / RAFAËLLE ROY

Inscrivant: «vous êtes mieux de commencer à pousser et à friser encore», on comprend qu’elle a dit adieu à sa longue chevelure afin que ses mèches repoussent en santé.

STORY INSTAGRAM / RAFAËLLE ROY

Celle qui est un livre ouvert envers ses abonnés a dévoilé le résultat final et l’on peut dire que c’est mission réussie. Elle est épatante!

STORY INSTAGRAM / RAFAËLLE ROY

Sa nouvelle coupe arrive au buste, au-dessus de la poitrine. Les quelques centimètres en moins lui confèrent une tignasse tout en douceur. Telle une professionnelle, Rafaëlle semble avoir coupé ses pointes bien droites.

L’influenceuse a ajouté: «voici mes nouveaux cheveux, oui je les ai coupés moi-même, ne soit pas fâchée maman». On adore son audace qui porte fruit avec un aussi beau fini.

Elle s’ajoute aux vedettes d’ici qui ont récemment opté pour une chevelure plus courte. On pense notamment à Noémie Marleau, Claudia Bouvette et Alicia Moffet.

Tout comme celles-ci, la jeune femme avait inévitablement besoin de changement et elle peut être fière de sa nouvelle tête signée Rafaëlle. On a maintenant hâte de découvrir plus de photos!

Une nouvelle ère l’attend avec cette crinière légère. Elle commence l’automne de la meilleure des façons!

