Rafaëlle Roy dévoile avoir eu une chirurgie mammaire et donne tous les détails

La chanteuse Rafaëlle Roy a répondu aux questions de ses abonnés Instagram sur la chirurgie mammaire qu'elle a vécue il y a quelques semaines.

• À lire aussi: Rafaëlle Roy a retrouvé l’amour et voici avec qui

• À lire aussi: Rafaëlle Roy répond à des commentaires désobligeants sur son physique

• À lire aussi: Gloria-Bella dévoile le résultat de sa chirurgie de réduction mammaire

C'est en faisant des essayages de looks de scène en stories que Rafaëlle a lancé que sa poitrine avait été retouchée. Par après, elle a proposé de répondre en toute transparence aux interrogations de sa communauté Instagram sur ses seins.

Instagram / Rafaëlle Roy

Rafaëlle a donc donné les détails de son opération, qui a eu lieu il y a trois mois et demi. Elle a fait affaire avec le Dr Eric Bensimon, chirurgien bien connu dans le milieu des influenceurs pour son écoute et son travail impeccable. À plusieurs reprises dans ses stories, Rafaëlle a encensé Dr Bensimon, qui est également le chirurgien de Gloria-Bella, de Camille DS et d'Emy-Jade Greaves, entre autres.

Les interventions qu'a vécues la chanteuse sont un redrapage et l'insertion d'implants en silicone. Une opération que Rafaëlle a décrite comme contre-intuitive, puisqu'un redrapage est un redressement des seins, alors que les implants créent un certain poids sur la poitrine. Rafaëlle a opté pour des implants de 400 ml sous le muscle.

Instagram / Rafaëlle Roy

C'est une opération plutôt coûteuse en raison des deux types d'interventions. La chanteuse a payé 15 000$, un investissement et un cadeau qu'elle se fait à long terme.

Instagram / Rafaëlle Roy

Les motivations de Rafaëlle sont nombreuses et elle a indiqué à plusieurs reprises être entièrement satisfaite de sa décision. «En fait, ça faisait longtemps que j’y pensais parce que je n'ai jamais été réellement satisfaite avec mes seins, pour être honnête. Par contre, en regardant en arrière, après avoir allaité deux fois, je peux vous garantir que je regrette de m’être tapée sur la tête pour avoir les seins que j’avais avant, OK? Parce que pour vrai, c’est vraiment à cause de l’allaitement, motherhood, avoir eu deux enfants, je pense qu’en marchant je frôlais le trottoir. J’ai toujours eu une forte poitrine quand même, un corps super changeant, des fois il y avait beaucoup de peau, des fois ils étaient bien remplis. Mon corps changeait beaucoup puis ça, ça m’a beaucoup complexée. Après l’allaitement, oubliez ça. C’était juste deux poches full peau qui pendaient. J’étais vraiment complexée.»

Rafaëlle a reçu quelques questions concernant son rétablissement et la douleur postopératoire. Comme elle a accouché de deux enfants, elle a indiqué que son seuil de tolérance à la douleur était très haut et que les premiers jours étaient les plus souffrants.

Instagram / Rafaëlle Roy

Elle a également répondu à une question d'un internaute plutôt directe avec une réponse bienveillante à la manière Rafaëlle Roy. Elle s'est fait dire:

Instagram / Rafaëlle Roy

«C’est juste parce que t’es une fille insécure qui manque de confiance et qui a besoin de grosses boules.» Ce à quoi elle a répliqué: «Oui, absolument, j’étais sincèrement insécure. J’avais un énorme manque de confiance en moi. Oui, probablement que c’est cultivé par la culture de ce qui est considéré comme beau et sexy dans notre société, puis les standards de beauté, etc., mais c’est comme ça que je me sentais. Pour moi, ça a vraiment été un cadeau de m’offrir ça.»

En se confiant ainsi à propos de sa chirurgie à ses abonnés, Rafaëlle a désiré lancer un message: «Faites ce que vous voulez avec votre corps, c’est votre décision. Si ça vous ferait sentir mieux, faites juste vous écouter. Si pour vous, vous sentir bien dans votre peau, c’est vous accepter dans le corps dans lequel vous êtes, c’est magnifique aussi.»

La douceur et la franchise de Rafaëlle sont inspirantes!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s