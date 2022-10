«Gilmore Girls»: Où sont les acteurs de la série aujourd’hui

On a pu voir où étaient rendus les personnages dans Gilmore Girls: A Year in a Life, en 2016. Six ans plus tard, voici où en sont les acteurs.

La série culte de l'automne nous fait rêver d'amour, de rébellion, de relations aussi proches et de paysages comme Stars Hollow. Gilmore Girls n'a pas cessé de nous faire vivre des émotions au long des sept saisons.

22 ans depuis le premier épisode, découvrez de quoi ont l'air les acteurs maintenant.

Où sont les acteurs de Gilmore Girls aujourd’hui.

1. Matt Czuchry (Logan Huntzberger)

L'interprète du petit copain de Rory de la saison 5 à la dernière saison poursuit sa carrière en tant qu'acteur, notamment dans The Good Wife de 2009 à 2016 et depuis 2018 dans la série en milieu hospitalier The Resident, où Matt joue le docteur Hawkins. Il est difficile de trouver des détails sur la vie personnelle de Matt Czuchry puisque celui-ci n'est présent sur aucun réseau social.

2. David Sutcliffe (Christopher Hayden)

L'ex de Lorelai et le père de Rory est toujours acteur aujourd'hui. Il joue dans des séries et des téléfilms. David a fait parler de lui et pas pour les bonnes raisons dans les dernières années. Il a publiquement affiché son appui à Donald Trump et aurait même été vu dans une vidéo filmée devant le Capitole avant l'assaut qui a tenu le monde en haleine, même si David a nié les faits. Dans sa vie personnelle, il n'affiche aucune relation. Il a été marié à la mannequin Julie McCullough de 2001 à 2003.

3. Jackson Douglas (Jackson Belleville)

Jackson Douglas est aussi prolifique devant que derrière la caméra. Il est encore actif dans le milieu aujourd'hui. De 1999 à 2017, il était marié à Alex Borstein, qui devait au départ jouer Sookie, mais qui a dû se retirer par conflit d'horaire. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Henrietta et Barnaby.

4. Liz Torres (Mademoiselle Patty)

L'ancienne star de Broadway qui connaissait tous les potins a fait quelques apparitions dans des séries télévisées comme Beautés Désespérées. Liz Torres est également membre du conseil d'administration de la Write Act Repertory, une prolifique compagnie de théâtre américaine qui met de l'avant le développement des acteurs de théâtre. L'actrice et chanteuse est mariée depuis 1975 au producteur Peter Locke.

5. Sean Gunn (Kirk Gleason)

L'acteur a le vent dans les voiles! Son nom paraît dans la distribution de plusieurs films à succès au box-office, soit Les Gardiens de la Galaxie, dont la suite doit paraître en 2023, Suicide Squad et Thor: Love and Thunder. L'acteur et sa fratrie baignent dans le milieu depuis longtemps. Le premier rôle de Sean date de 1996. En 2019, l'acteur s'est uni à l'actrice et productrice Natasha Halevi. Ensemble, ils ont plusieurs chats qu'ils aiment afficher sur les réseaux sociaux.

6. Keiko Agena (Lane Kim)

Même si dans la série, Keiko jouait la meilleure amie de Rory, l'actrice est bien plus âgée que son personnage. Keiko a eu 49 ans le 3 octobre et sa filmographie ne cesse de s'allonger. Keiko a épousé Shin Kawasaki en 2005 en hélicoptère au-dessus de Las Vegas. Pas ordinaire comme union!

7. Yanic Truesdale (Michel Gerard)

L'acteur Yanic Truesdale n'est jamais bien loin entre Montréal et Los Angeles. Celui-ci peut être vu dans la série Les Mecs depuis 2021 à Radio-Canada. Une dernière saison a été annoncée cet été. Il joue également Chamuel aux côtés de l'interprète de Sookie, Melissa McCarthy, dans God's Favorite Idiot, une production de Netflix. Dans sa vie personnelle, Yanic n'affiche pas de relation.

8. Jared Padalecki (Dean Forester)

La série Gilmore Girls a propulsé Jared Padalecki vers une carrière glorieuse. Après le rôle de Dean, il a obtenu un des rôles principaux, Sam Winchester, dans la série Supernatural, en ondes de 2005 à 2020. Il est présentement de la distribution de Walker, diffusée depuis 2021. L'acteur est marié depuis 2010 à Genevieve Cortese, actrice rencontrée sur le plateau de Supernatural. Ils ont trois enfants.

9. Liza Veil (Paris Geller)

D'ennemie à amie avec Rory, Paris a pris une place importante dans la série culte. Ses apparitions à la télévision et au cinéma sont nombreuses. La plus marquante des dernières années est son rôle de Bonnie Winterbottom dans How to Get Away with Murder, de 2014 à 2020. Liza, 45 ans, est divorcée de Paul Adelstein depuis 2017. De cette union est née une fille. On n'en sait pas vraiment plus sur sa vie personnelle, car elle se fait bien discrète sur les réseaux sociaux.

10. Edward Herrman (Richard Gilmore)

La carrière d'Edward Herrman a été remplie de rôles au cinéma et à la télévision, faisant même une apparition dans la saison 9 de How I Met Your Mother, en 2013. Malheureusement, Edward Herrman est décédé d'un cancer du cerveau le 31 décembre 2014, laissant dans le deuil son épouse, ses trois enfants et des milliers de fans.

11. Kelly Bishop (Emily Gilmore)

L'interprète de la matriarche Gilmore était connue bien avant la série. Parmi ces rôles marquants, elle a joué la mère de Bébé dans Danse Lascive en 1987. Dans les dernières années, Kelly Bishop est apparue dans The Good Wife, Halston et The Marvelous Mrs. Maisel. Sur le plan personnel, Carole «Kelly» Bishop a été mariée 37 ans avec l'animateur de télévision Lee Leonard, avant le décès de celui-ci en 2018.

12. Melissa McCarthy (Sookie St.James)

La carrière de Melissa McCarthy est prolifique. En plus de jouer dans des comédies au cinéma, elle a des rôles marquants dans God's Favorite Idiot sur Netflix et dans Nine Perfect Strangers sur Amazon Prime. Outre son chapeau d'actrice, elle est productrice et scénariste. Melissa est mariée depuis 2005 à Ben Falcone, qui travaille souvent à ses côtés. Ensemble ils ont deux filles. Les amoureux gardent la vie de leurs filles privée.

13. Milo Ventimiglia (Jess Mariano)

Le sex-symbole américain Milo Ventimiglia est acteur, producteur et réalisateur. Son rôle de Jack Pearson dans la série This Is Us a marqué les esprits dans les dernières années, la série ayant prit fin cette année. Tout comme dans Gilmore Girls, Milo et Alexis Bledel ont été en couple pendant quatre ans, jusqu'en 2006. Depuis, il a eu quelques relations amoureuses depuis, mais semble célibataire depuis un certain moment.

14. Scott Patterson (Luke Danes)

La carrière d'acteur de Scott Patterson va de bon train, mais il y a bien plus que ça sur son CV. Saviez-vous qu'il est également musicien? Il pratique la musique depuis 1990. Dans une autre vie, Scott était aussi un joueur de baseball professionnel, de 1980 à 1986. Depuis 2021, Scott est l'animateur du podcast I Am All In, dans lequel il visionne les épisodes de Gilmore Girls et discute de la série avec ses invités. Une baladodiffusion parfaite pour les fans. En 2017, l'acteur a fondé une compagnie de café, Scotty P's Big Mug Coffee. Scott est marié à Kristine Saryan depuis 2014. Ils se sont rencontrés en 2001 et ont un fils, Nicholas.

15. Lauren Graham (Lorelai Gilmore)

Lauren est actrice, productrice et autrice. Son plus récent rôle est dans le retour de la franchise des films de hockey Mighty Ducks. Dans sa vie intime, Lauren, 55 ans, serait célibataire. Elle a longtemps été en couple avec Peter Krause, avec qui elle partageait la vedette dans la série Parenthood. Ils interprétaient des frères et soeurs!

16. Alexis Bledel (Rory Gilmore)

Le rôle de Rory Gilmore a propulsé Alexis vers les étoiles. Depuis, elle a été dans les adaptations cinématographiques de 4 filles et 1 jeans, et a obtenu des rôles dans plusieurs productions. Plus récemment, c'est son interprétation d'Ofglen/Emily Malek dans The Handmade's Tale qui lui a valu des honneurs. Alexis a fait couler de l'encre dans les derniers mois puisque le public a appris son divorce de l'acteur Vincent Kartheiser. Ils ont été ensemble une dizaine d'années.

