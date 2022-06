Dites adieu aux frisottis l’été grâce à ce produit miracle pour les cheveux

Que votre crinière soit lisse, vaguée ou frisée, les chances sont fortes que dès que la température grimpe, les frisottis apparaissent. C’est tout à fait normal! Une chance, il existe un produit magique qui risque de vous sauver la vie cet été.

Lorsque l’air ambiant est humide, les cheveux se dressent sur notre tête pour tenter d’aller chercher de l’hydratation, surtout s’ils sont secs à la base. C’est là qu'on se ramasse avec des petits cheveux fous un peu partout qu’on appelle les frisottis.

Sur TikTok, un produit fait fureur, car il empêche l’humidité de pénétrer dans vos cheveux pour éviter cette situation. C’est le coiffeur des stars Chris Appleton qui a donné la puce à l'oreille à ses abonnés lorsqu’il a partagé une vidéo démontrant que ce produit rend les cheveux carrément hydrofuges et qu’il est très facile à utiliser.

Ce produit est le secret de Chris pour recréer la tendance des cheveux raides et brillants adorée par les stars qu'on appelle parfois «cheveux liquides» ou glass hair.

Il s’agit du Spray anti-humidité Dream Coat de COLOR WOW à 34$ chez Sephora.

C’est simple comme tout, on débute sur une chevelure humide. On applique le Dream Coat sur les cheveux, de la racine aux pointes, de façon à les saturer. Ensuite, on sèche et coiffe nos cheveux comme on veut et le tour est joué!

Un autre utilisateur TikTok a expliqué que le secret derrière de Dream Coat était la présence d’un mélange de silicone et ingrédients hydratant, ce qui donnait la propriété hydrofuge au produit.

Pour cette raison, il faut bien nettoyer ses cheveux entre les utilisations avec un shampooing clarifiant efficace ou un produit pour exfolier le cuir chevelu pour éviter l’accumulation.

Shampooing Détox de OUAI à 39$ chez Sephora

Sérum anti-pellicules à l'acide salicylique de The Inkey List à 19$ chez Sephora

