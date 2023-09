Cette vidéo officialise la relation contestée entre Kylie Jenner et Timothée Chalamet

L'année 2023 est pleine de surprises et de rebondissements concernant les célébrités internationales et leurs relations. Après des mois de spéculations entre Kylie Jenner et Timothée Chalamet, ils ont fait une première apparition publique qui dissipe les doutes sur leur lien.

• À lire aussi: Une théorie virale indique que Kylie Jenner et Timothée Chalamet seraient toujours ensemble et voici pourquoi

• À lire aussi: Rupture pour ce couple de célébrités improbable

La foule au concert du 42e anniversaire de Beyonce et sa tournée Renaissance de ce lundi 4 septembre était remplie de convives qui se passent de présentations. Il y avait parmi les invités sélects Hailey et Justin Bieber, Justine Skye, Adèle, Zendaya et bien plus.

Toutefois, c'est le jeune couple qui a attiré tous les regards puisque pour la première fois, Kylie et Timothée ont confirmé leur relation en s'affichant publiquement. Pour le plaisir du public, le tout a été capté sur vidéo.

C'est le média TMZ qui a obtenu les images qui ne laissent aucun doute sur la nature de leur relation. On peut apercevoir Kylie en robe tube à imprimé équestre et Timothée en survêtements de sport s'embrasser à plusieurs reprises et s'enlacer tout au long du spectacle. Plusieurs sources affirment que les jeunes tourtereaux ne se sont pas lâchés de la soirée.

Plus tôt cet été, des rumeurs de rupture laissaient croire que leur histoire était chose du passé. Cette vidéo prouve définitivement le contraire.

On se demande maintenant quand sera leur première apparition commune sur un tapis rouge!

À VOIR: Kylie Jenner incendiaire en bikini rouge tomate