Ariana Grande explique pourquoi elle a cessé les injections de botox

Ariana Grande a ouvertement abordé le sujet des injections dans une entrevue et admet qu'elle les utilisait pour se cacher de sa personne.

• À lire aussi: Ariana Grande porte la couleur surprenante de l'automne dans un chic ensemble rétro fendu

• À lire aussi: Récemment célibataire, Ariana Grande ose un nouveau tatouage qui fait jaser

Les modifications corporelles sont pratiques courantes chez les stars et certaines pratiques sont plus pointées du doigt que d'autres. Ça demande du courage pour parler des injections de botox et des chirurgies quand toutes les caméras sont braquées sur soi. Ariana Grande s'est prêtée à la confidence dans une vidéo sur la beauté menée pour le magazine Vogue.

En plus d'expliquer son lien profond avec le maquillage, elle explique comment sa relation à la beauté a changé au fil du temps. Avant d'en révéler plus sur ses altérations esthétiques, Ariana indique: «Nous sommes ici, parlant des secrets de beauté. Le secret n'est-il pas qu'on veut tous et toutes se sentir à notre meilleur et d'être aimé?», indiquant le réel secret de la beauté.

La star se confie par la suite. «En toute transparence, en tant que personne dans la beauté, alors que je fais mes lèvres, j'ai eu une tonne d'agents de comblement au fil des ans et du botox. J'ai arrêté en 2018 parce que je sentais que c'était trop.»

Retenant ses larmes, Ariana explique comment elle se sentait lorsqu'elle a pris un recul sur sa pratique. «J'avais l'impression de me cacher. Je ne m'attendais pas à être émotive. Pendant longtemps, la beauté était pour moi de se cacher. Maintenant je sens que ça n'est pas ça. Depuis que j'ai arrêté les injections, peut-être que je recommencerai, je n'en sais rien, chacun pour soi, peu importe ce qui vous fait sentir beaux, mais je sais que pour moi, je me suis dit "Oh, je veux voir mes rides de pleurs bien méritées, les plis de sourire".»

Elle ajoute: «J'espère que mes rides de sourire deviennent de plus en plus creuses et que je ris encore plus et je crois que vieillir peut être une si belle chose!»

Sans fermer la porte aux modifications corporelles dans le futur, Ariana dit: «Est-ce que j'aurai un lifting du visage dans dix ans? Peut-être, mais ce sont des pensées desquelles on devrait être capable de discuter si on est capable de s'asseoir et de parler des secrets de la beauté. F**** it, parlons-en ouvertement.»

On admire sa franchise!

À VOIR: Dixie D'Amelio dévoile ses mamelons dans un haut entièrement transparent