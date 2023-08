Posant telle une poupée, Emy-Jade Greaves prouve que le «Barbiecore» est plus que jamais en vie

L’une des fashionistas les plus aguerries du Québec nous prouve une fois de plus que les tendances mode actuelles, même si elles ne font pas l’unanimité, peuvent toujours nous apporter une petite touche sexy si l’on sait les agencer.

• À lire aussi: Voici comment recréer le look «Barbiecore» d’Éléonore Lagacé

• À lire aussi: Sophie Nélisse dévoile ses jambes interminables dans un ensemble «Barbiecore»

• À lire aussi: Découvrez la recette secrète Starbucks du «Barbie Frappuccino» viral sur TikTok

Après avoir osé le bikini le plus controversé de l’été, Emy-Jade Greaves retentit de plus belle sur les réseaux sociaux en arborant fièrement les coloris rosés à l’effigie de Barbie.

L’influenceuse s’est plongée tête première dans un univers au style californien, ayant l’air de véritablement sortir d'une maison à Malibu.

Cette séance photo créative a été signée par nulle autre que la belle Emy-Jade ainsi que la photographe et styliste Eleonore, alias ELEALA, qui avait également capturé le look de feu de Claudia Bouvette au FEQ.

Imitant la poupée adorée, Emy-Jade s’est révélée sous quatre tenues néon différentes qui respectaient toutes à la lettre l’esthétique Barbiecore.

La jeune femme a tout d’abord opté pour un ensemble romantique.

INSTAGRAM / EMY-JADE GREAVES

Vêtue d’une jupe ultra courte et d’un haut tube tous deux (évidemment) roses et recouverts de motifs de tulipes, Emy-Jade a complété le look des plus sexy en ajoutant un foulard du même tissu léger à son cou. Assise sur le devant de l’auto rose immatriculée «Princesse», elle s’est dévoilée plus imposante que jamais, marquant l’imaginaire de ses abonnés.

Celle-ci a ensuite pris une pose qui inspirait la sensualité, allongée sur un camion rose.

INSTAGRAM / EMY-JADE GREAVES

Sous un thème bleu scintillant, Emy-Jade a choisi un crop top et une minijupe du même coloris pour créer un effet choc en exposant ses abdos ciselés. C’est mission accomplie, car on peut dire qu’elle est tout simplement flamboyante sur ce cliché.

Mettant à l’avant-plan son chignon léché très haut, coiffure signature de Barbie, la créatrice de contenu nous a laissés sans mot en s’amusant sur une moto rose.

INSTAGRAM / EMY-JADE GREAVES

Arborant une robe noire échancrée en tulle, Emy-Jade était provocante dans cette mise en scène, relevant son popotin pour mieux y voir les nombreux étages de tissu vaporeux.

Pour couronner le photoshoot, cette dernière a joué les mannequins dans un ensemble en tricot rose bonbon.

INSTAGRAM / EMY-JADE GREAVES

Faisant un signe de «oups» avec la main au visage, l’influenceuse a voulu recréer l’une des populaires poses de la poupée en plastique. Emy-Jade a dévoilé sa silhouette fuselée dans ce cardigan court et ce short de format rikiki.

Une chose est sûre, jouer à la Barbie lui confère des airs sensuels indéniables.

• À lire aussi: Emy-Jade Greaves retourne à ce style capillaire qui la change complètement

• À lire aussi: Emy-Jade Greaves ose une robe en crochet ultra révélatrice

• À lire aussi: Emy-Jade Greaves et Olivier Dion agrandissent leur famille

À VOIR: Hailey Bieber ravive le «Barbiecore» dans une minirobe au décolleté plongeant