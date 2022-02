La pleine lune «de neige» de février sera l'une des plus importantes de l’année

Dans la soirée du 16 février, une pleine lune très significative sera visible dans le ciel et elle risque de vous donner un boost de motivation incroyable.

On pourra l’observer à partir de 11h56 en avant-midi et cette pleine lune en Lion est surnommée la lune «de neige». En opposant l'énergie douce du Verseau, où le soleil se trouve, et la passion enflammée du Lion, où la lune se trouve, des étincelles pourraient se produire.

Voici la signification de la pleine lune du 16 février 2022 :

La signification de la pleine lune «de neige»

Historiquement, les Premières Nations suivaient le calendrier lunaire, et non solaire comme nous le faisons aujourd’hui. C’est pourquoi les pleines lunes ont des surnoms qui correspondent avec la période de l’année dans laquelle elles se déroulent.

La pleine lune «de neige» fait référence à celle de février, le mois où on note le plus de tombées de neige dans l'hémisphère Nord de la planète. C'est aussi un moment où la nourriture se fait plus rare en nature, symbolisant le fait que c'est un moment où il faut surmonter un défi.

La signification d’une pleine lune en Lion

On sait que le signe du Lion est associé à la passion, la confiance et la créativité. Lorsque la lune, qui représente notre moi intérieur et nos émotions, s'y trouve, on ressent soudainement l'envie d'être nous-mêmes à 100% et s'ouvrir aux autres.

La pleine lune de neige qui nous motive à trouver la force de surmonter tous les défis se marie à merveille avec l'énergie du Lion. Le 16 février sera donc le moment parfait pour enfin s'attaquer à un projet d'envergure ou qui nous tient à coeur.

Les autres phénomènes astrologiques qui se déroulent en même temps

En même temps que cette pleine lune motivante, on retrouve un angle rare formé entre l'imprévisible Uranus et la chanceuse Jupiter. Cela veut dire qu'on peut s'attendre à ses surprises positives, mais aussi à voir plus clair sur ce qu'on désire réellement.

De plus, les planètes de l'amour et du sexe, Vénus et Mars, seront en conjonction. Cet angle amènera une atmosphère passionnelle qui ne fera qu'alimenter le feu du Lion! Tout sera favorable à avoir une discussion avec l'être aimé pour passer à la prochaine étape de votre relation, ou encore pour manifester de l'amour dans votre vie.

Les signes qui seront plus et moins affectés

Puisque la pleine lune est dans un signe fixe, tous ces signes seront plus affectés. Les Taureau, Lion, Scorpion et Verseau risquent de vivre une pleine lune qui pourrait tout changer pour eux.

À l’opposé, les signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons vont vivre une pleine lune positive, voire tranquille.

