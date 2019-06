PL Cloutier a décidé de changer sa façon de faire sur Instagram pendant un mois et de ne plus utiliser d'applications de retouche pour changer son apparence sur les photos avant de les publier.

On le sait, les applis comme Facetune sont extrêmement populaires auprès des influenceurs. Plusieurs les utilisent pour modifier des parties de leur corps (par exemple pour affiner leur taille) ou améliorer la texture de leur peau. Tout cela crée une aura de fausseté que PL Cloutier ne souhaite plus retrouver sur sa page Instagram, du moins pendant un mois, à l'occasion du défi.

«Photo sans retouche. J’ai envie de faire un mois sans filtre, sans Facetune, sans retouche sur mes photos. On dirait que je me suis habitué à me voir la peau lissée, les boutons effacés, les couleurs exagérées et la lumière éclatée. Quand je vois ma face avant les retouches, j’ai souvent envie de hurler, mais pourtant, tout le monde que je croise me voit comme ça et personne ne crie», indique le youtubeur.

PL précise qu’il n’a rien contre les petites retouches et les filtres, mais qu’il était devenu «habitué» à ses photos altérées sur son fil Instagram. C’est donc pour tenter de se «réhabituer» à se voir tel qu'il est que le youtubeur s’est lancé ce défi #SansRetouche!

«On va voir si je retire quelque chose de cette expérience ou si je vais revenir à mes six couches de filtre en courant une fois le mois terminé. Vous me direz si vous pensez que c'est une idée intéressante!» ajoute-t-il.

Une belle initiative qui risque de créer un vent de fraîcheur sur nos fils Insta!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook !