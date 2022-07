Où sont rendus les acteurs de «High School Musical» aujourd'hui

Les Wildcats ont bien grandi depuis le secondaire! La curiosité de ceux qui ont été marqués par High School Musical a certainement été piquée alors que, tour à tour, Vanessa Hudgens et Zac Efron ont été vus devant East High, l'école qui a marqué l'imaginaire le temps de trois films.

Est-ce qu'une réunion se prépare en secret, un quatrième film comme Zac Efron le souhaite? On en rêve.

Le premier volet de la trilogie High School Musical est sorti le 20 janvier 2006. De leurs débuts à leur remise des diplômes, on a pu suivre les personnages dans leurs aventures d'adolescents à la découverte d'eux-mêmes à travers des contradictions et l'envie de s'assumer dans leurs passions, mais surtout par la musique!

Mention à Miley Cyrus, qui était parmi les danseurs de la chanson finale du deuxième film, et à Austin Butler, qui campait un rôle dans le troisième film!

Découvrez où sont aujourd'hui les interprètes de Troy, Gabriella, Sharpay et de toute la bande.

9. Bart Johnson (Jack Bolton)

Coach Bolton, le père de Troy, est toujours sur les plateaux de tournage. Il est réalisateur en plus d'exercer son métier d'acteur. On a pu voir son nom au générique de plusieurs films et séries depuis la fin de High School Musical. Dans sa vie personnelle, il est le beau-frère de l'actrice Blake Lively depuis 1999, puisqu'il est marié avec sa sœur aînée, Robyn, avec qui il a trois enfants. Bart est très actif sur Instagram. Il y a toujours la mention «Coach Bolton» dans sa bio.

8. Kaycee Stroh (Martha Cox)

La fiche professionnelle de Kaycee est longue. Actrice, chanteuse, danseuse, chorégraphe, réalisatrice et plus encore. Elle travaille davantage dans le domaine télévisuel que cinématographique. Dans sa vie personnelle, Kaycee Stroh est maman de deux filles, qu'elle a eues avec son conjoint. Ils sont mariés depuis 2009. Dans son cas aussi, son rôle dans High School Musical figure dans sa présentation Instagram.

7. Olesya Rulin (Kelsi Nielsen)

L'actrice russe Olesya Rulin jouait une jeune compositrice timide. Après avoir navigué dans le monde cinématographique, Olesya s'est tournée vers une carrière d'écrivaine, de mannequin, d'environnementaliste et de consultante en création. Elle a 36 ans, est mariée depuis décembre 2021 et attend la venue de la cigogne!

6. Monique Coleman (Taylor McKessie)

Artiste multidisciplinaire, Monique continue de rouler sa bosse au cinéma et à la télévision. Elle a d'ailleurs joué de nouveau avec Corbin Bleu dans un film de Noël dansant, A Christmas Dance Reunion, en 2021. Monique est mariée à Walter Jordan depuis 2012.

5. Lucas Grabeel (Ryan Evans)

Acteur, chanteur, auteur et producteur, Lucas continue de surfer sur la vague de popularité qu'il a connue avec High School Musical. Dans la reprise de la série, en 2020, dans laquelle jouait Olivia Rodrigo, il a fait une apparition, reprenant son rôle de Ryan. Dans sa vie personnelle, Lucas, 37 ans, ne semble pas être en couple.

4. Corbin Bleu (Chad Danforth)

Corbin Bleu jouait Chad, le meilleur ami de Troy, réfractaire à tous les changements dans sa bande d'amis. Depuis ce rôle, Corbin poursuit sa carrière en foulant les planches au théâtre et en performant devant les caméras. Il est marié depuis 2016 à Sasha Clements, actrice elle aussi.

3. Ashley Tisdale (Sharpay Evans)

Si elle était un personnage de 2022, Sharpay Evans incarnerait à merveille le style Barbiecore. Ashley Tisdale a revêtu les habits de cette antagoniste en 2011 pour un film concentré sur ce personnage, La fabuleuse aventure de Sharpay, qui n'a malheureusement pas été un succès. Depuis sa carrière d'actrice de films de Disney, Ashley s'est plutôt tournée vers le bien-être et la décoration intérieure. Elle est très suivie sur les réseaux sociaux, où elle montre son quotidien avec son mari, Christopher, et sa fille, Jupiter Iris.

2. Vanessa Hudgens (Gabriella Montez)

Jeune studieuse et nouvellement arrivée à East High, Gabriella a volé le cœur de Troy et des spectateurs. Du même coup, le public s'éprenait de Vanessa Hudgens. Depuis High School Musical, Vanessa a poursuivi sa carrière d'actrice, entre autres dans The Princess Switch sur Netflix, en plus de cofonder des entreprises de soins de la peau, de boissons alcoolisées et de rafraîchissements à l'eau de cactus. Vanessa a été en couple pendant plus de neuf ans avec Austin Butler. Elle est maintenant avec Cole Tucker, un joueur de baseball professionnel.

1. Zac Efron (Troy Bolton)

Joueur de basketball rêvant secrètement à un chemin plus artistique, Troy Bolton était interprété par Zac Efron. Heureusement pour nous, Zac a obtenu plusieurs rôles au cinéma par la suite, dont trois films dans la dernière année. Ça a d'ailleurs été un choc lorsque le public a appris qu'il interpréterait désormais des rôles de père de famille. Côté cœur, aux dernières nouvelles, Zac n'aurait pas de copine. Sa dernière relation était avec Vanessa Valladares, de juin 2020 à avril 2021. L'acteur a décidé de passer la majorité de son temps en Australie.

