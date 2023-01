On sait enfin pourquoi Marina Bastarache et Lou-Pascal Tremblay vendent leur maison

Marina Bastarache et Lou-Pascal Tremblay ont mis en vente leur maison de rêve en début de semaine et l'annonce a soulevé bien des questions.

L'entrepreneuse derrière Nana The Brand et le comédien avaient pourtant mis beaucoup de coeur et d'efforts dans l'aménagement de la maison située dans les Hautes-Laurentides. Après des spéculations de toutes parts de leurs abonnés et fans concernant les raisons de la vente, Marina et Lou-Pascal ont désiré mettre les pendules à l'heure.

Ils ont fait une story sur Instagram pour expliquer la situation qui les pousse à déménager.

Marina, avec Lou-Pascal à ses côtés, débute la Story ainsi. « Effectivement, on met notre maison en vente, puis ça n'est pas le coeur léger qu'on fait ça. On le fait parce que nos emplois respectifs, mais surtout STAT, nous obligent à être en ville beaucoup plus souvent qu'on le pensait. C'est rendu qu'on est deux jours par mois à Tremblant, ça ne marche pas bien bien. »

Lou-Pascal renchérit. « Notre maison de fou est rendue un chalet et ce n'était pas vraiment ça le plan initial. On a changé notre fusil d'épaule, la vérité c'est qu'on a acheté une maison à Montréal. »

Avec un soupir de soulagement, on peut constater que la vente de la maison n'est pas due à une mauvaise nouvelle pour le couple. Au contraire, ceux-ci emménageront dans leur nouvelle maison montréalaise et pourront lui donner un style aussi invitant que la maison de Mont-Blanc, qu'ils espèrent vendre rapidement.

On leur souhaite le meilleur pour la suite! Vous pouvez découvrir la fiche de leur maison juste ici.

