[Vidéo] Cynthia Dulude nous dévoile ses morceaux préférés de sa garde-robe

La Youtubeuse beauté Cynthia Dulude n’est pas juste experte en maquillage, elle a aussi un sens de la mode aiguisé!

La jeune femme nous a accueillis chez elle pour nous dévoiler le contenu de sa garde-robe. Elle nous a dévoilé sa tendance favorite du moment, mais aussi où dénicher les plus beaux jeans!

Cynthia a aussi révélé quel article était le plus dispendieux dans sa garde-robe, ainsi qu’un achat impulsif qu’elle n’a pas encore osé porter. Finalement, elle a relevé un défi de taille en devant composer une tenue de façon impromptue en utilisant des morceaux que nous avons sélectionnés pour elle.

Voyez tout cela, et plus, dans la capsule On fouille dans la garde-robe de Cynthia Dulude ci-dessus!

Procurez-vous quelques essentiels de Cynthia juste ici:

Mom jeans curvy - 65$ chez American Eagle

ACHETER ICI

Bottes Chelsea Hutch - 140$ chez Steve Madden

ACHETER ICI

Camisole basic brune - 7,80$ chez Ardène

ACHETER ICI

