Il y a un moment déjà, la compagnie Vans avait annoncé qu’une collection tout droit sortie de l’univers Harry Potter allait sortir et tous les fans se sont réjouis.

En plus de s'inspirer de notre saga favorite, on adore Vans pour leur style décontracté et leurs souliers légendaires!

L’idée de créer une ligne de vêtements, mais surtout des chaussures inspirées par les quatre maisons de Poudlard (Poufsouffle, Serdaigle, Serpentard et Gryffondor), était donc très excitante.

On ne connaît toujours pas la date officielle de sortie, mais on peut enfin voir les différents modèles qui seront offerts!

Les voici:

Pour les Mangemorts

Ceux qui aiment les forces du mal pourront «rocker» le modèle Sk8-Hi dans la couleur verte holographique inspirée de celui dont on ne doit pas prononcer le nom.

Pour Lunard, Queudver, Patmol et Cornedrue

Les amateurs de farces et attrapes pourront porter la carte du Maraudeur directement sur leurs Slip-On.

Pour les pros du Quidditch

Si vous êtes plutôt sportifs, ce modèle Old Skool est pour ceux qui veulent fièrement afficher le Vif d’or.

Pour ceux qui lisent La Gazette du Sorcier (à droite)

Les intellectuels pourront lire le journal sur leurs pieds avec le modèle Era qui représente La Gazette du Sorcier.

Images qui bougent non incluses, malheureusement.

Pour les étudiants de Poudlard

Le modèle haut Sk8-Hi avec des lignes rouges et jaunes et du suède pour Gryffondor, les Authentic à damier gris et bleu pour Serdaigle, les Slip-On noires pour Poufsouffle et les Era avec la texture de serpent pour, vous l’aurez deviné, Serpentard.

Pour tous

Pour terminer, il ne faudrait surtout pas oublier le coupe-vent à l'effigie des reliques de la mort.

On attendra la date de sortie avec impatience.

