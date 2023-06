Olivier Dion est en deuil et partage un hommage touchant

Alors qu’il revient tout juste d’une aventure exceptionnelle à l’animation de l’émission de télé-réalité l’île de l’amour, Olivier Dion traverse une épreuve difficile.

• À lire aussi: Emy-Jade Greaves et Olivier Dion agrandissent leur famille

• À lire aussi: Emy-Jade Greaves partage des photos exclusives en République dominicaine avec Olivier Dion

• À lire aussi: Olivier Dion ose un look plus audacieux que jamais à «l’île de l’amour»

C’est par l’entremise de ses réseaux sociaux que le chanteur a partagé avec ses abonnés une triste nouvelle: Olivier a annoncé le décès de sa grand-maman. Pour souligner la vie de cette personne importante pour lui, ce dernier a publié une série de photos à ses côtés, lors d’événements marquants de sa jeunesse.

Dans cette publication dédiée aux précieux moments avec sa mamie Marcelle, on retrouve Olivier Dion tout jeune, accompagné de sa mère Andrée Paradis et de sa sœur Frédérique Dion.

Sa sœur a également partagé le carrousel d’Olivier dans sa story Instagram, en ajoutant un émoji de colombe et un coeur blanc.

STORY INSTAGRAM / FRÉDÉRIQUE DION

Ces douces images en guise de souvenir ont été accompagnées d’un touchant hommage à sa mamie.

«Dimanche avaient lieu les funérailles de ma mamie Marcelle Felteau Paradis. Elle nous a quittés doucement, à 96 ans 1/2. (À cet âge-là, on recommence à compter fièrement les demis.) Elle aura semé la joie partout où elle aura passé; même dans les corridors de l’hôpital Saint-Vincent de Sherbrooke où elle a passé les dernières années de sa vie.»

Olivier Dion a poursuivi son témoignage poignant en ajoutant: «Mamie, comme elle l’a dit aux infirmières avant de s’endormir pour la dernière fois, est partie vivre sa vie! Sa nouvelle vie. Veille sur nous, mamie. Ton amour aura été si fort qu’il restera à jamais gravé dans nos cœurs, dans nos souvenirs et dans notre esprit. 🤍»

Ce message est allé droit au cœur de plusieurs personnes, dont son entourage qui le supporte dans cette période difficile.

INSTAGRAM / OLIVIER DION

INSTAGRAM / OLIVIER DION

INSTAGRAM / OLIVIER DION

INSTAGRAM / OLIVIER DION

On n’a pas de doute que sa copine Emy-Jade Greaves sera là pour lui. Ayant sa nouvelle petite Pancake dans sa vie, on espère qu’elle saura lui changer les idées.

On envoie nos plus sincères condoléances à Olivier, sa famille et ses proches. On lui souhaite de la douceur dans cette épreuve difficile.

• À lire aussi: Cassandra Bouchard est en deuil

• À lire aussi: Rafaëlle Roy a le cœur brisé

• À lire aussi: L'ex-candidate de téléréalité Rym Nebbak est en deuil

À VOIR: Les 10 candidats de l'île de l'amour saison 3