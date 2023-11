Nouvelle Lune en Scorpion: ces trois signes astrologiques seront bouleversés et voici comment

L’énergie de la Nouvelle Lune du 13 novembre se traduit tel un phoenix qui renaît de ses cendres. Faites maintenant jouer l’album du même nom de Charlotte Cardin dans vos oreilles.

Un nouveau cycle lunaire apparaît de façon très franche pour le mois de novembre. Ce 13 novembre à 4h27 du matin débute une période en Scorpion où dès l’éveil, un sentiment de changement est nécessaire pour affronter la saison plus froide.

Durant ce moment intense (tout comme le signe du zodiaque qui régit ce mois), on cherche à extérioriser plusieurs choses, telles que libérer les passions, exprimer ses désirs, s’amuser dans l’intimité et assumer un nettoyage significatif pour repartir à neuf.

Sous le thème de la régénération, la Nouvelle Lune poussera plusieurs personnes à faire le vide et à purifier leurs pensées tout comme leur cocon, en désencombrant les comptoirs remplis de bonbons d’Halloween un peu partout dans la maison.

L’énergie ténébreuse du Scorpion invitera tout un chacun à changer d’ère pour retrouver leur lumière. Ces pulsions de renouveau seront visibles et radicales chez certains signes précis de la roue zodiacale.

Voici les signes qui seront les plus impactés par la Nouvelle Lune en Scorpion:

Cancer (21 juin au 22 juillet) : Grande gestion des émotions à l’agenda.

Des événements viendront chambouler vos plans lors de cette période de changements, alors soyez prêts à gérer vos émotions pour éviter de créer une piscine avec vos pleurs. À la place, coulez l’eau chaude tant dans votre bain que dans votre tasse favorite et oubliez les tracas du quotidien. Vous verrez plus clair et qui sait, profiterez d’une nouvelle idylle intense.

Poissons (19 février au 20 mars) : Un rêve deviendra réalité.

Si vous avez un vœu bien particulier en tête, celui-ci sera exaucé si vous prenez votre courage à deux mains et décidez de foncer. En agissant concrètement, tout peut changer pour le mieux. Transformez vos paroles et pensées en actions à réaliser.

Scorpion (23 octobre au 22 novembre) : Un Scorpion 2.0.

Natifs de ce signe, vous serez les plus bouleversés par la Nouvelle Lune. Cette période de transition vous fera prendre conscience de beaucoup de choses, dont certaines restaient enfouies pour une raison. C’est le moment où jamais de faire un grand ménage des relations toxiques qui vous entourent, tant personnellement que professionnellement. Vous renaîtrez dans votre meilleure version.

Faites donc bien attention à vous, chers signes d’Eau. Priorisez-vous et faites de ce mois des jours merveilleux, à la hauteur de votre personnalité gouvernée par l’intensité!

