Nouvelle lune du 17 juillet: l’amour sera au rendez-vous pour ces signes astrologiques

Le mois de juillet vient avec son lot d’émotions en soulignant le signe sensible du Cancer. Durant cette période introspective, c’est le moment idéal pour manifester ses désirs. Et ça tombe bien, car cette nouvelle lune laissera la chance à certains signes de foncer tête première vers un potentiel amoureux.

Quand sera la nouvelle lune en Cancer?

C’est le cœur rempli de bonnes intentions que l’on entame un nouveau cycle lunaire, sous le signe du Cancer. Celui-ci aura lieu le 17 juillet, à 20h33. Un exercice important est à faire: se prioriser, afin que nos vœux les plus chers se concrétisent. Régie par nos émotions, cette nouvelle lune mettra l’amour pour soi et pour l’autre à l’avant-plan.

Que représente la nouvelle lune en Cancer?

La nouvelle lune en Cancer représente une période où l’on réfléchit plus. Lorsque notre satellite se trouve dans la constellation du crabe, c’est une invitation à faire une mise à jour émotionnelle, dans la douceur et bienveillance que l’on connaît des gens sous le signe du Cancer. C’est le moment d’écouter la petite voix intérieure lorsqu’une sortie nous intéresse, ou pas, afin de prendre soin de soi avant tout.

La nouvelle lune est symbolisée par le renouveau et son leitmotiv se traduit par «une pause s’impose». Elle invite les signes du zodiaque à ralentir et se poser. Cette phase lunaire incite à prendre le temps de bien faire les choses, pour mieux repartir et voir plus clairement les opportunités qui se présentent devant soi. On évite de faire passer la vie professionnelle avant la vie personnelle.

De plus, si vous avez un manque dans votre vie, c’est le moment parfait pour le combler à travers une nouvelle expérience ou en rencontrant de nouvelles personnes. Parlez avec votre cœur, vous nous remercierez plus tard!

Quels effets sur votre signe zodiaque?

Cette remise en question intense des sentiments qui nous guettent frappera tous les signes astrologiques d’une façon ou d’une autre avec la nouvelle lune du 17 juillet.

Les signes d’Eau (Poissons, Cancer, Scorpion) profiteront de ce moment pour se poser les vraies questions: où va-t-on, quels sont nos buts pour la prochaine année, avec qui avons-nous réellement le goût de partager un bon souper? Ils attaquent la nouvelle lune avec optimisme.

Les signes de Feu (Bélier, Lion, Sagittaire) n’aimeront pas cette phase considérée comme nostalgique, alors qu’elle pourrait leur faire un grand bien en fermant des blessures encore jamais cicatrisées. Ceux-ci devraient, plus que jamais, faire appel à leur entourage pour obtenir de judicieux conseils dans cette période qui leur sera plus difficile.

Les signes de Terre (Capricorne, Taureau, Vierge) repartent à zéro en faisant le ménage des choses qui ne leur apportent que peu. Faites attention à vos paroles si vous êtes entourés des natifs de ce signe, car une expulsion du cercle peut si vite arriver!

Les signes d’Air (Verseau, Gémeaux, Balance) feront tout en leur pouvoir pour maintenir le cap, car une ambiance deep n’est point dans leurs cordes. Il faudra laisser place aux émotions qui surgiront. Ce ne sera pas un choix: elles seront bien présentes en juillet.

Voici les signes qui seront particulièrement chanceux en amour durant cette période charnière.

Cancer

Le plus avantagé de tous en célébrant son anniversaire, le Cancer, a tout pour lui afin de rayonner lors du mois de juillet. En se mettant au centre de ses décisions et en accueillant ses émotions, celui-ci verra des opportunités d’amour propre à lui et envers les autres. Une idylle se fait sentir... il faut garder l'œil ouvert et surtout, sortir du confort de la maison!

Poissons

De gros changements sont à l’horizon chez les Poissons, car ces derniers auront envie de nouveaux projets. Tant qu’ils arriveront à se dépasser dans la création, les personnes sous ce signe seront comblées de bonheur. La cerise sur le sundae? En brillant, ils attireront tous les regards et tomberont sous le charme d’un être cher.

Taureau

Suivant son intuition, le Taureau sentira le besoin de faire une introspection, l’amenant à communiquer de façon fluide et efficace. Cela lui procurera une grande confiance et ainsi, il se révélera sous un nouveau jour devant son crush. On sait que sortir de sa zone de confort n’est pas chose facile, mais ses efforts lui porteront fruit. Une nouvelle ère tire le Taureau par ses cornes!

Ouvrez vos horizons et la vie vous enverra un signe positif! Et n’oubliez surtout pas de vous reposer, d’imposer vos limites, de méditer et de vous entourer seulement des êtres qui vous sont chers pour obtenir la meilleure énergie possible.

Vous êtes désormais prêts à accueillir la nouvelle lune en Cancer!

