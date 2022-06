10 nouveaux couples de vedettes qui se sont formés en 2022 à date

Nous voici à la moitié de l’année 2022, et déjà plusieurs nouveaux couples de célébrités s’affichent, au plus grand bonheur de leurs fans.

Des vedettes d’ici et d’ailleurs ont trouvé l’amour depuis le début de 2022, et c’est beau à voir.

Voici donc les nouveaux couples marquants de 2022, jusqu’à date :

1. Olivia Rodrigo et Vinnie Hacker (rumeur)

La chanteuse s’est retrouvée au milieu de rumeurs d’une relation avec la star de TikTok, Vinnie Hacker après avoir été vue avec lui en mai à Los Angeles. Selon une source, ils ne formeraient pas un couple officiellement au moment d’écrire ces lignes, mais à suivre!

2. Alicia Moffet et Frederick Robichaud

Après avoir été finaliste à Occupation Double dans l’Ouest, Fred a retrouvé l’amour auprès d’Alicia Moffet. Celle-ci avait annoncé sa rupture avec Alex Mentink, le père de sa fille Billie, à la fin de l’année dernière.

3. Lili Reinhart et Spencer Neville

L’actrice de Riverdale était célibataire depuis sa rupture médiatisée avec son collègue à l’écran, Cole Sprouse, en 2020. Elle a ensuite été aperçue au festival Coachella en compagnie de Spencer Neville, un acteur lui aussi. Aucun des deux n’a confirmé la relation, mais les photos parlent d’elles-mêmes.

4. Sansdrick Lavoie et Kim Rusk

La rumeur a couru pendant quelques semaines, puis finalement l’ancien candidat à OD Bali a officialisé sa relation avec Kim Rusk sur Instagram en avril dernier. La dernière relation connue de Sansdrick fut avec Andréanne Lapointe, alias Didi Lapi, puis ils ont rompu en novembre 2020.

5. Pézie Beaudin et Vincent

L’ancienne candidate à OD Grèce était discrète sur Instagram au sujet de sa vie amoureuse, mais ses abonnés avaient remarqué la présence d’un homme dans plusieurs de ses Story. Elle a finalement confirmé être en couple avec un certain Vincent en mars dernier par le biais d’une adorable vidéo.

6. Kaia Gerber et Austin Butler

Après une relation d’environ un an avec Jacob Elordi de The Kissing Booth, la mannequin a retrouvé l’amour auprès de l’acteur Austin Butler. Avant cette relation, celui qui incarnera le chanteur légendaire dans le film Elvis fut en couple pendant 9 ans avec Vanessa Hudgens avant de se séparer en 2020.

7. Jacob Elordi et Olivia Jade

Alors que Kaia Gerber file le parfait bonheur, son ex, Jacob Elordi, a lui aussi retrouvé l’amour. Il sort depuis quelques mois avec la star des réseaux sociaux Olivia Jade. Celle-ci a précédemment été liée au musicien Jackson Guthy qui, lui, fréquenterait Madlyn Cline.

8. Chrishell Stause et G-flip

La star de Selling Sunset a vécu deux séparations douloureuses durant les dernières saisons de la télé-réalité. Après un divorce très médiatisé en 2019 avec son ex, Justin Hartley de This Is Us, Chrishell a brièvement fréquenté son boss, Jason Oppenheim. Voilà qu’elle a annoncé durant la réunion de Selling Sunset qu'elle avait retrouvé l’amour après de l’artiste G-Flip.

9. JoJo Siwa et Kylie Prew

JoJo Siwa avait brisé le cœur de ses fans lorsqu’elle avait annoncé en novembre 2021 qu’elle et sa copine depuis 1 an, Kylie Prew, se séparaient. La vie fait bien les choses puisque les amoureuses se sont retrouvées. JoJo a dévoilé la bonne nouvelle sur Instagram en mai en disant «si tu aimes une personne, laisse-la aller, elle va revenir».

10. Hunter Schafer et Dominic Fike

AFP

Les vedettes de la série Euphoria ont trouvé l’amour en même temps que leurs personnages! Ceux qui incarnent Jules et Elliot ont confirmé le tout en posant ensemble sur le tapis rouge de l’après-party des Oscars récemment.

