L'ex-candidate de téléréalité Noémie Marleau ose un grand changement capillaire

Ça peut parfois être difficile de renoncer à la chevelure qui nous fait sentir forte et pleinement confiante. Toutefois, le changement peut être gagnant et nous plonger dans une nouvelle ère. La plus récente à avoir osé du nouveau est Noémie Marleau.

• À lire aussi: Ce couple gagnant de téléréalité vend son condo de rêve et voici les détails

• À lire aussi: Noémie Marleau se confie sur la maladie qui affecte son quotidien

Après avoir longtemps arboré une chevelure noire lui arrivant sous la poitrine, Noémie a osé couper ses longueurs en une douce coupe Butterfly mi-longue avec des mèches plus courtes pour merveilleusement encadrer son visage.

C'est au Salon Drake que Noémie s'est rendue pour sa coupe et elle a été prise en charge par Jen Draicchio.

L'entrepreneuse derrière Café Noma a pris plusieurs brèves vidéos et photos pour documenter son changement capillaire, le plus drastique pour elle à ce jour!

Instagram / Noémie Marleau

C'est une fois assise sur la chaise du salon qu'elle a avoué être particulièrement nerveuse de cette nouveauté.

Instagram / Noémie Marleau

Une fois la magie de Jen Draicchio opérée, Noémie s'est sentie rassurée et prête à conquérir le monde.

Instagram / Noémie Marleau

Ce sont plusieurs changements pour Noémie qui travaille constamment à développer sa compagnie Café Noma, mais qui a aussi officiellement mis sur le marché le condo gagné avec son conjoint Vincent Beauregard lors de leur passage à Occupation Double, puisque les tourtereaux déménagent dans un autre logis.

Le changement capillaire de Noémie est l'élément parfait pour affronter le tout avec aplomb!

À VOIR: 50 photos à couper le souffle d’influenceuses québécoises en bikini à l’été 2023