15 choses que Noemie Lacerte aurait aimé savoir lorsqu’elle était ado

Le passage de l’adolescence au monde adulte peut parfois sembler une étape incroyablement difficile. Au secondaire, on ne se connaît souvent pas encore à 100% et cela peut apporter son lot de craintes et de questionnements.

Noemie Lacerte, comme nous toutes, est passée par ces fameuses années parfois ardues d’adolescence et en a su en tirer certaines leçons. Pour souligner la sortie de la série Comment devenir adulte, Noemie nous dévoile 15 choses qu’elle aurait aimé savoir quand elle était ado.

Voici ses 15 conseils!

1. Tu vaux plus que n’importe quelle relation.

Comme cette phrase plate à se faire dire, mais ô combien vraie le souligne, il y aura toujours quelque chose de mieux (telllllllement mieux!) qui t’attend.

2. En amour comme en amitié, privilégie les relations qui te font sentir bien et aimée.

J’ai vécu plus de peines amicales que de peines amoureuses dans ma vie. Je crois qu’on parle beaucoup des relations amoureuses toxiques et néfastes, mais pas assez du phénomène tout aussi courant en amitié.

J’ai toujours, depuis toute petite, été de nature timide et assez solitaire. J’ai donc rarement eu un gros cercle d’amis, mais toujours une ou deux très bonnes amies avec qui j’étais TOUT LE TEMPS. Puisque quand j’aime, j’aime sans limites, mes amitiés ont toujours grandi assez rapidement, basées sur une confiance sans fin.

Malheureusement, ce n’était pas toujours réciproque. Ce que j’ai pris beaucoup de temps à comprendre, c’est qu’une amie ne te fera jamais sentir mal dans ta peau, ne devrait jamais briser ta confiance et surtout, devrait reconnaître ta valeur.

3. Ça ne vaut pas la peine de se chicaner avec ta BFF pour des histoires de garçons ou de filles.

Vous risquez d’ailleurs d’en rire dans quelques années!

4. Cesse de vouloir entrer dans le moule.

Tu es unique et cette unicité est ce qui te rend intéressante et spéciale. N’essaie pas de l'étouffer!

5. Le girlpower, c’est aider les autres femmes à s’épanouir et se surpasser sans les rabaisser par jalousie.

Quand j’étais ado, je détestais Selena Gomez. Je la bitchais sans arrêt. Drôle de confidence sachant que je suis une de ses plus grandes fans aujourd’hui!

J’essayais sans cesse de lui trouver un défaut, une raison de ne pas l’aimer. Malgré tout, ça restait mon sujet de conversation préféré parce que je me suis rapidement rendu compte que c’était en fait de la jalousie alimentée par un manque de confiance en moi. Au fond, je la trouvais juste trop belle. Trop talentueuse. Trop tout.

En grandissant, ma haine d’ado s’est transformée en grande admiration. C’est fou, mais j’étais incapable d’admettre que sa beauté me rendait mal dans ma peau.

6. Tu es belle, et en cas de doute, lâche un peu Instagram.

Se comparer sans arrêt, ça affecte énormément le moral. J’ai appris à m’aimer telle que je suis le jour où j’ai compris que la beauté, le succès et les qualités uniques de chaque personne qui m’entoure ne m’enlèvent rien.

7. Profites-en pour unfollow les comptes qui te font sentir mal dans ta peau.

Suis des personnalités qui te font sentir bien, motivée et confiante. Trop souvent, notre baisse d’estime de soi est le résultat d’une comparaison créée par notre propre cerveau, comme si trouver quelque chose de bien chez une personne nous rabaissait automatiquement. C’est une réflexion normale, humaine, mais tellement triste sachant qu’on se l’impose souvent nous-même.

8. Ton parcours de vie fait partie de ton histoire personnelle.

Il ne s’agit pas d’une course! Il se peut que tu prennes un chemin professionnel et scolaire bien différent de celui de ta gang et c’est correct comme ça.

9. Fais toujours confiance à ton instinct.

Il ne se trompe jamais!

10. Ta santé mentale est aussi importante que ta santé physique.

Prends soin de toi.

11. La confiance en soi est un travail de longue haleine.

Ne te décourage pas! Personne ne sait comment être confiante et immunisée contre ses pensées négatives. Au contraire, c’est un travail de longue haleine qui dure parfois toute une vie. Mais commencer par s’entourer de bonnes personnes positives, de l’être tout autant envers nous-même et d’encourager les autres avant de les jalouser, ça aide beaucoup.

12. Ta plus grande compétition, c’est toi-même.

Ne laisse pas ta petite voix intérieure prendre le dessus!

13. Apprends à demander de l’aide quand le besoin se fait sentir.

N’aie pas peur d’exprimer comment tu te sens, c’est vraiment libérateur.



14. Commence à épargner le plus tôt possible.

Ado, je gardais souvent pour me faire des sous. Une fois, j’avais tellement gardé que j’avais réussi à accumuler une somme de 60 $. J’étais tellement fière et je me sentais très riche (on s’entend, 60 $ c’était beaucoup d’argent dans notre jeune temps!).

Je suis donc allée à la boutique Garage, ma préférée de l’époque, et j’ai acheté un look complet sans regarder le prix parce que why not, j’avais telllllllement de sous! Une fois sortie, mon bonheur s’est rapidement estompé. Il ne me restait plus rien.

Ma journée shopping s’est terminée en quelques minutes seulement et toutes mes heures de gardiennage avaient servi à un achat impulsif.

15. Prends-toi une carte de crédit seulement si tu as les moyens de la payer chaque fois que tu dépenses.

C’est super cool, mais ça peut devenir rapidement dangereux. Même si tu n’as pas encore de but précis avec tes sous, l’économie est toujours une bonne idée!

