Cet acteur adoré quitte «Les bracelets rouges» et voici qui le remplace

Choc pour les adeptes de la série Les bracelets rouges: le comédien Noah Parker ne sera pas de retour pour la prochaine saison. Cependant, le personnage de Justin, lui, y sera.

Photo Agence QMI / Joël Lemay

Comme annoncé par Showbizz.net, le comédien Noah Parker ne retrouvera pas son personnage de Justin, un jeune qu'un cancer à la jambe avait amené à l'Hôpital de la Rive. C'est un conflit d'horaire qui a mené à cette décision pour lui, qu'on a vu également dans Six degrés, de Simon Boulerice. On ne connaît pas encore le projet derrière ce désistement.

Photo courtoisie

Qui jouera Justin?

On pourra tout de même voir l'évolution du personnage de Justin Bolduc, qui a quitté l'hôpital à la fin de la première saison et qui reprend peu à peu une relation amoureuse avec un autre membre des bracelets, Flavie Ranger, interprétée par Audrey Roger. C'est le comédien Antoine L'Écuyer qui assurera le rôle.

Eric Myre

Antoine est connu depuis bien longtemps en tant qu'acteur. Le jeune homme de 25 ans est sur nos écrans depuis 2007 déjà. On l'a vu dans les séries Jérémie, Cerebrum, Toute la vie, Victor Lessard et, l'hiver dernier, dans la minisérie Mon fils.

Un second remplacement majeur

Martin Alarie / Agence QMI

Le réalisateur Yan England, qui était derrière la caméra pour la première saison de l'adaptation québécoise de Les bracelets rouges, a dû laisser aller la série, lui aussi à cause d'un conflit d'horaire. On ne connaît pas non plus les projets qui l'ont poussé à une telle décision.

C'est le réalisateur Benoît Pilon qui reprend le flambeau pour poursuivre les péripéties de la gang des bracelets rouges.

Ce que l'on sait de la saison 2 des Bracelets rouges

ATTENTION, DIVULGÂCHEURS!

Photo: Eric Myre / TVA Publications

La saison 1 finissait par Flavie Ranger (Audrey Roger) qui recevait son congé de l'Hôpital de la Rive après y avoir séjourné pour des troubles alimentaires qui s'aggravaient. Kevin (Étienne Galloy) vivait avec son grand-père, Justin Bolduc (Noah Parker) recommençait à faire du patin avec une nouvelle prothèse de jambe, Lou (Milya Corbeil-Gauvreau) se remettait difficilement d'une greffe de rein et Félix (Anthony Therrien) était au bout du rouleau avec les traitements de chimiothérapie.

On aura également l'évolution d'Albert (Malik Babin), qui s'est enfin réveillé d'un coma de cinq mois.

Vous pourrez visionner la saison 2 de Les bracelets rouges dès le mardi 10 janvier à 20h, sur les ondes de TVA.

