Star Académie : Jérémy en danger pour une quatrième fois

Pendant la quotidienne diffusée ce lundi, Lara Fabian a analysé les performances des Académiciens lors du neuvième Variété. Durant le post-mortem de la directrice post Stromae, les candidats en évaluation cette semaine furent annoncés.



À la suite du Variété du 27 mars, ce sont seulement quatre candidats qui ont été placés en évaluation soit Krystel Mongeau, Éloi Cummings, Jérémy Plante et Sarah-Maude Desgagné. La lutte devient serrée, on peut sentir la finale qui approche à grands pas!

Les quatre Académiciens ont rencontré les professeurs le temps d'une performance, puis ces derniers ont délibéré pour déterminer quelles seraient les mises en danger.

Trois candidats hyper talentueux devront chanter pour rester dans l'aventure lors du Variété du 4 avril prochain, dont deux Académiciens qui ont déjà été sauvés par le public, soit Jérémy et Éloi. Lequel des deux aura le plus de fans derrière lui ce dimanche? À suivre!





Voici les trois candidats qui ont été mis en danger cette semaine:

Jérémy Plante

Mis pour la quatrième fois en danger, Jérémy a tout de même eu une belle évaluation. Il a chanté Salut, les amoureux, de Joe Dassin. Loin d’être parfait quand même, il doit optimiser sa prononciation, mieux incarner l’histoire de la chanson et travailler sur la justesse de sa voix. Gregory note une amélioration chez l'Académicien depuis le début de l’aventure.

Éloi Cummings

Le jeune Éloi a choisi Lookin’ Out My Backdoor, de Creedence Clearwater Revival, chanson dont il s'est un peu trop inspiré de l'interprétation originale. Sa critique reste constructive: il doit trouver un moyen de révéler davantage ses couleurs lors de ses performances. Il a une tendance à trop aimer chanter et à se perdre dans la chanson.

Sarah-Maude Desgagné

Après l'histoire de Stromae, elle est arrivée fatiguée à son évaluation.Visiblement encore affectée par ce moment, elle doit saisir l’ampleur de l’expression «the show must go on.» Sarah-Maude a manqué de concentration durant sa performance. Son défi? Apprendre à évacuer sa peine et foncer!

Sarah-Maude, Éloi et Jérémy vont donc chanter ce dimanche pour tenter de convaincre les professeurs et le public qu'ils méritent leur place à l'Académie.

