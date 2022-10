Milya Corbeil-Gauvreau a retrouvé l'amour

Après la fin de sa relation de quatre ans avec le comédien Henri Picard, la comédienne Milya Corbeil-Gauvreau est de nouveau en couple.

Les populaires photos de pommes ont été l'occasion pour Milya d'afficher officiellement sa relation sur Instagram. Un baiser sur la dernière photo ne laisse pas de place au doute.

Le copain de Milya s'appelle Arjuna Boucher-Pertuisot. Celui-ci porte plusieurs chapeaux. Il est directeur artistique, acteur et on le retrouve souvent derrière la caméra pour assister la production. Il est bien connu du milieu.

Dans la dernière année, Arjuna et deux amis à lui ont parcouru le Canada dans le but de vivre des expériences hors du commun qui ont été documentées et filmées. Les 39 défis que les trois amis se sont lancés ont été réunis dans un documentaire qui a été diffusé cet été à Unis Tv, L'Effet Papillon.

L'interprète de Lou dans Les Bracelets Rouges et Henri Picard avaient annoncé la fin de leur relation en juin dernier, après quatre ans de relation. Les deux ont pu passer à autre chose depuis.

On a pu voir récemment le nouveau couple au Gala des prix Gémeaux. Certains yeux de lynx ont peut-être vu passer les tourtereaux sur le tapis rouge!

On leur souhaite beaucoup de bonheur.

