À 19 ans, Millie Bobby Brown est fiancée

L'actrice de Stranger Things Millie Bobby Brown a partagé une photo sur Instagram, la bague au doigt, avec son amoureux des dernières années.

• À lire aussi: Au tour de Millie Bobby Brown d'adopter LA coupe de 2023

• À lire aussi: Première apparition de couple pour Millie Bobby Brown sur un tapis rouge

• À lire aussi: Millie Bobby Brown s'ouvre sur l'hypersexualisation qu'elle a vécue en grandissant

Millie Bobby Brown a été demandée en mariage par Jake Bongiovi, le copain de l'actrice des trois dernières années.

Sur Instagram, la vedette a indiqué: «Je t'ai aimé depuis trois étés maintenant, chéri, je les veux tous», référence à la chanson Lover, de Taylor Swift, pour accompagner une photo en noir et blanc sur laquelle Millie affiche un massif diamant à l'annulaire gauche.

Sur la page Instagram de Jake, fils du célèbre musicien Jon Bon Jovi, on retrouve des photos supplémentaires des amoureux à la plage, avec la mention «Pour toujours» en description.

Le couple s'est affiché pour la première fois en juin 2021 et a officialisé la relation sur les réseaux sociaux en posant dans le London Eye, le 1er novembre 2021.

Depuis, on a pu les apercevoir en tant que «couple sérieux» sur le tapis rouge des BAFTA Film Awards en mars 2022 et il l'a rejointe pour les premières de la saison 4 de Stranger Things et Enola Holmes 2.

AFP

Le 1er janvier, Millie a pris le temps de faire une rétrospective sur son année 2022 et a appelé Jake son «partenaire de vie». C'est impossible de ne pas craquer pour le charmant couple, qui nous donne envie de tomber amoureux!

On leur souhaite le plus grand bonheur dans les années à venir!

• À lire aussi: Découvrez avec qui les acteurs de Stranger Things sortent dans la vraie vie

• À lire aussi: 12 secrets de tournage de Stranger Things qui vont vous surprendre

• À lire aussi: 12 célébrités qui ont eu leur premier baiser sur un plateau de tournage

Des vidéos qui pourraient vous intéresser: 14 couples durables de la téléréalité québécoise

s

14 couples de célébrités dont la grande différence d'âge fait jaser