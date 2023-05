Millie Bobby Brown porte le short le plus court qui soit

L'actrice et nouvellement fiancée s'est présentée devant un public en délire dans un ensemble rouge de la tête aux pieds au Comicon d'Osaka, au Japon.

• À lire aussi: À 19 ans, Millie Bobby Brown est fiancée

• À lire aussi: Au tour de Millie Bobby Brown d'adopter LA coupe de 2023

Clinquant, le look complet attire l'oeil, mais ce sont surtout les shorts très courts qui attirent l'attention. C'est presque un look sans pantalon pour Millie.

D'abord controversé, le look sans pantalon est maintenant adopté par plusieurs stars et Millie ne fait pas exception.

L'ensemble total look de Millie aux allures Cowgirl Disco comprend le short, un bustier, une veste écourtée et le clou du spectacle, des bottes western assorties. On ne peut certainement pas la manquer dans son accoutrement embelli de pierreries!

La jeune actrice n'est pas allée à moitié dans son style. Un chignon aux pointes hérissées, des anneaux torsadés dorés et une bouche corail ajoutent à l'effet WOW et ces éléments rappellent les tendances du début des années 2000.

Le look scintillant de Millie nous inspire pour les festivals à venir!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s