Millie Bobby Brown se dévoile avec un décolleté jusqu'au nombril dans une robe «Y2K»

Jeune femme au curriculum déjà bien rempli et future mariée, Millie Bobby Brown se démarque en une d'un magazine américain avec un look tiré des «Y2K».

À seulement 19 ans, Millie Bobby Brown est apparue dans plusieurs séries, dont le méga succès Stranger Things, est en tête de longs-métrages comme la saga Enola Holmes, productrice, a écrit un livre et est aussi à la tête d'une compagnie de produits de beauté, Florence By Mills.

En plus de tout ça, Millie trouve le temps de s'impliquer pour diverses causes et préparer son mariage avec Jacob Hurley Bongiovi, son partenaire depuis 2021. Pas question pour Millie de souffler alors que la vedette internationale s'est retrouvée en une du magazine Glamour pour l'édition Women of the year.

Pour cette édition célébrant l'apport des femmes dans leur domaine, Millie, entourée d'une équipe audacieuse, a revêtu des habits tirés des années 2000, donnant une touche moderne au style le plus prisé des dernières années. Le look le plus marquant parmi la sélection, une robe vert émeraude au décolleté des plus plongeants.

L'encolure licou, les oeillets sur les bandes tenant le décolleté en place, le plissage, tout de cette tenue rappelle les soirées animées des années 2000, où Millie serait la reine de la piste de danse. Les boucles d'oreilles créoles format géant et la longue chevelure lissée parsemée de mèches couleur miel dorées.

Le dos de la robe est tout aussi spectaculaire. On y retrouve les mêmes bandelettes à oeillets qui laissent entrevoir le tatouage de fleurs sauvages de Millie.

Le bas de la robe, asymétrique, ajoute une dose concentrée de nostalgie «Y2K». L'actrice est éblouissante!

Les autres looks sélectionnés pour le numéro spécial du Glamour magazine à travers le monde sont tout autant dans le thème. Collier choker brillant, papillon à découpes et tissus fluides sont au rendez-vous.

Instagram / Millie Bobby Brown

On ne peut non plus passer sous silence la coiffure d'inspiration 2000, un chignon de fini «pic» avec deux mèches contrastantes encadrant le visage. Avec le crayon noir qui souligne les yeux de Millie même dans la muqueuse inférieure, rien n'a été laissé au hasard.

Tout rappelle la marquante décennie, et Millie l'incarne à merveille, elle qui est née en 2004!

Instagram / Millie Bobby Brown

Pas de doute, Millie Bobby Brown est un choix judicieux pour être nommée «Femme de l'année».

