On a quelques couples chouchous à Hollywood, mais celui composé de la chanteuse Miley Cyrus et l’acteur Liam Hemsworth est sans contredit notre préféré de tous.

C’est que les amoureux ne se gênent pas pour montrer l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre tant sur les réseaux sociaux que sur les tapis rouges d’événements glams. On se souvient que Miley avait fait semblant que son chum était un gros cornet de crème glacée lors du tapis rouge du dernier Avengers. Mémorable!

Pas plus tard qu’hier, le duo a été invité au défilé du couturier Saint-Laurent. Il y est apparu avec un style absolument de FEU qui a fait tourner toutes les têtes. Le couple a coordonné ses habits, Liam et Miley portant du noir de la tête aux pieds. Les deux avaient une «vibe» un peu rock, la chanteuse ayant choisi un effet mouillé pour ses cheveux et un maquillage très grunge.

Les nouveaux mariés ont aussi montré un peu de «PDA» devant les photographes, Liam enlaçant les épaules de Miley et les deux se tenant la main sur la plage de Malibu. Cute!

À quel point ils sont #goals ces deux-là!

