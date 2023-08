Miley Cyrus est divine dans le jean de l'automne lors d'une séance photo en noir et blanc

De retour à l'avant-plan pour annoncer de la nouvelle musique, Miley Cyrus fait jaser dans une séance photo qui la sort de sa zone de confort.

On a connu Miley en tant qu'Hannah Montana, par la suite en jeune chanteuse qui s'est défaite de sa perruque et ses habits de gamine, en jeune femme provocante qui voulait s'affranchir de son image de fille sage et finalement en femme accomplie qui peut elle-même s'offrir des fleurs.

C'est pourquoi une nouvelle séance photo publiée sur Instagram vient ravir les fans de la chanteuse. Dans celle-ci, Miley Cyrus porte un ensemble classique, du denim et un chemisier blanc, mais elle le fait avec une touche à la Miley, soit particulièrement sexy.

Simplement assise sur une chaise, la chanteuse de Flowers porte la chemise blanche avec pour seule attache le bouton du haut, laissant paraître ses abdominaux et un bijou au nombril. Miley porte également le jean le plus en vue de la prochaine saison : le denim palazzo. Pour accompagner le pantalon, des chaussures à bout semi-pointu, donnant une once supplémentaire de sensualité à la tenue.

La séance publiée en noir et blanc est à l'image de Miley, à tomber par terre. La suite de photos a également quelque chose de sobre, contrairement à plusieurs styles polarisants par lesquels on a vu passer Miley à travers les années. La chanteuse perce la caméra par sa beauté naturelle.

Ça n'est toutefois pas la seule tenue que Miley a porté pour poser à la caméra afin de promouvoir Used To Be Young. Un ensemble vert en latex et bas résille attire également l'attention.

Miley est sublime en gris comme en couleur! Sa nouveauté musicale est attendue ce vendredi.

