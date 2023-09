Miley Cyrus retrouve sa chevelure d'adolescente dans de nouveaux clichés stupéfiants

La chanteuse a surpris tout le monde avec une coloration de retour à ses racines pour assister à un défilé de la maison de haute couture Gucci.

On connaît maintenant Miley Cyrus en tant que blonde depuis plusieurs années, ayant expérimenté avec la coloration de toutes les manières. On l'a vue le crâne presque totalement rasé avec une longue mèche blonde, avec un mullet, une coupe pixie, complètement décolorés, longs à nouveau, puis en deux tons.

Cette période semble résolue, puisque Miley arbore désormais une chevelure d'un brun chocolaté profond, couleur avec laquelle on ne l'a pas vu depuis près de dix ans.

Tenant un sac à main rouge pompier, Miley Cyrus laisse toute la place à sa nouvelle couleur avec un habit noir et un maquillage des plus naturels.

La coloration de l'interprète de Used To Be Young rappelle justement sa jeunesse, non pas quand Miley devenait Hannah Montana avec la perruque blonde méchée à frange carrée, mais lorsque Miley Cyrus était Miley Stewart, jeune star incognito.

Un retour à ses racines qui lui va à merveille!

