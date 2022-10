Milaydie regrette cette intervention esthétique et met en garde ses abonnés

C'est dans une suite de stories sur Instagram que l'influenceuse Milaydie Bujold a raconté les conséquences d'une procédure esthétique qui a gâché son visage, selon elle.

Après la publication d'une première Story à la clinique de l'infirmière Mélanie Drapeau, où Milaydie va habituellement faire ses traitements esthétiques, plusieurs lui ont demandé quelles étaient les prochaines procédures qu'elle voulait effectuer.

Milaydie a répondu dans une vidéo à ses abonnés qu'elle se rendait à la clinique pour une raison différente en disant : « Inquiétez-vous pas, je ne m'en vais pas me faire injecter, justement je trouve que j'en ai more than enough ».

Après avoir hésité à parler de la situation parce qu'elle considère le sujet tabou et qu'elle n'a pas envie de se faire juger sur les traitements qu'elle fait, Milaydie a expliqué ce qui se passait.

La jeune femme de 24 ans a alors raconté qu'il y a un moment, elle est allée dans un autre salon d'esthétique qu'elle ne nommera pas pour des injections de Radiesse, un agent de comblement, à la mâchoire. Elle indique qu'elle n'a « jamais autant détesté un traitement » et poursuit en indiquant que, selon elle, l'intervention a gâché son visage.

« Avant j'étais vraiment plus ovale, pis là on dirait que j'ai l'air d'un pitbull et la face tombe, je n'aime vraiment pas ça. »

Au fil des explications, Milaydie indique que sa mâchoire est devenue asymétrique puisque le produit utilisé aurait en quelques sortes coulé et a été injecté en trop grande quantité sur chacun des côtés de son visage. Ce qui la dérange au plus haut point est surtout puisque cela a modifié la définition de sa mâchoire qui n'est plus la même.

L'influenceuse a par le passé fait quelques interventions coûteuses pour se débarasser d'un «double menton» et avoir la mâchoire définie. Selon elle, les solutions utilisées ont été un succès, mais gâchées par le Radiesse.

Frustrée, elle met ses abonnés en garde. « Je me suis fait convaincre que de mettre du Radiesse allait être une bonne idée. Je vous le dis, par expérience personnelle, ne mettez jamais ça dans votre visage. C'est super difficile à enlever, ça coule, ça ne tient pas. Maintenant, j'ai tout perdu la définition. »

Milaydie a aussi un message pour ceux qui pourraient la juger. « Moi c'est un complexe, c'est mon corps à moi. Je préfère bien plus vous parler des traitements que je fais plutôt que quand vous regardez une story de Kylie Jenner qui dit "Non je n'ai pas d'injections". It's a lie. »

Milaydie désire une solution pour sa mâchoire et par la suite, elle mentionne vouloir faire réduire les injections dans ses pommettes. Elle ne touchera pas son nez, qu'elle adore, et elle trouve que ses lèvres sont d'une bonne grosseur. Milaydie assure qu'elle documentera tout le processus, comme elle l'a toujours fait pour ses interventions passées.

Elle complète en demandant aux gens d'être compréhensifs et de ne pas être méchants avec elle. On lui souhaite d'obtenir une solution!

