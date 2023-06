13 révélations choc de Milaydie Bujold au podcast «Prends Un Break»

La jeune femme s'est livrée sur plusieurs sujets sensibles et son avenir dans un épisode du populaire podcast Prends Un Break.

Milaydie Bujold est souvent controversée, ses gestes scrutés et son apparence jugée. L'influenceuse québécoise semble souvent se faire des ennemis, mais Milaydie a remis les pendules à l'heure sur qui elle est et s'est confiée sur les moments marquants, souvent difficiles, de sa jeune carrière au populaire balado Prends Un Break.

Anne-Sophie Lamer

C'est à l'occasion du Festival Metro Metro que Milaydie s'est assise avec les trois collaborateurs du podcast. Assez rapidement, les conversations versent dans les confidences et les éléments croustillants de la vie de l'influenceuse.

Milaydie a démystifié beaucoup de rumeurs à son sujet et a donné un meilleur portrait de sa personne.

Voici 13 révélations sur Milaydie, par Milaydie, au podcast Prends Un Break.

1. Créatrice de contenu n'est pas son unique métier

Milaydie est employée dans une agence de marketing. Elle s'occupe des réseaux sociaux depuis cette année.

2. Elle n'aura jamais de OnlyFans

La jeune femme respecte ses amis qui sont sur la plateforme, mais elle «ne vendrait pas sa dignité et son âme pour faire de l'argent sur OF». La famille de Milaydie suit énormément ce que cette dernière publie sur les réseaux sociaux et elle ne prendrait pas le risque qu'ils voient des photos d'elle sur le site.

3. Elle subissait des remarques viles lorsqu'elle occupait un emploi étudiant

Dans ses débuts sur les réseaux sociaux, Milaydie occupait toujours un emploi pour lequel elle était amenée à côtoyer les gens. Elle a eu droit à des commentaires méchants tels: «Ce n'est pas si payant finalement Instagram!» Milaydie explique qu'elle se faisait même envoyer promener par la clientèle de la boutique où elle travaillait. Ce sont entre autres ces épisodes qui l'ont motivé à se concentrer sur le média social.

4. Elle avoue être attirée par les relations toxiques

Quand un des animateurs lui demande ce qu'elle recherche chez un gars, Milaydie répond: «Si tu ne m'aimes pas et que tu ne veux rien savoir, ça va vraiment bien fonctionner entre nous deux.» Heureusement, elle ajoute qu'elle doit travailler sur cette attirance malsaine. Elle précise également qu'en couple, elle est consciente qu'elle ne veut pas de cette dynamique. C'est surtout lorsqu'elle a un crush.

5. Malgré ce trait, Milaydie est pourtant une bonne amoureuse

Milaydie indique elle-même que «le vibe qu'elle donne n'est pas le vibe qu'elle est», démystifiant des dires de certaines mauvaises langues. En couple, elle n'est pas princesse, elle n'est pas «chiante», elle est très peu jalouse. La plus grande qualité de Milaydie en couple, c'est d'être serviable. L'influenceuse est attentionnée en amour!

6. Sa relation avec Elisabeth Rioux

Milaydie s'est fait questionner à savoir si Elisabeth et elle, jadis inséparables, étaient encore amies. Les deux jeunes femmes ont la même réponse par rapport à leur amitié. «Oui on est encore amies, c'est juste que nos modes de vie sont vraiment différents. On se connaît depuis tellement longtemps, alors on est encore des amies, mais on n'a vraiment pas la même vie.»

7. Elle devait apparaître dans la série filmée sur le quotidien d'Elisabeth

Milaydie devait apparaître dans l'émission en préparation d'Elisabeth, mais elle avait très peur de la réputation que pourrait lui donner la production avec des extraits qui peuvent être tournés à son désavantage et parfois sortis de leur contexte. Elle n'avait pas envie d'avoir une mauvaise étiquette. On ne la verra donc pas à l'écran.

8. Les controverses vécues ont bouleversé sa vie

«Ça m'a rendu complètement paranoïaque», lance Milaydie lorsqu'elle est interrogée sur les deux évènements qui l'ont mise sur la sellette. Elle indique avoir vécu un enfer à aller jusqu'à des crises de panique au simple regard d'une personne sur elle.

Milaydie ajoute: «Le monde ne comprend pas tant qu'il ne le vit pas. Tu ouvres ton cell et tout le monde te haït, tout le monde t'envoie ch***, tout le monde veut que tu meures, c'est l'enfer.» Durant cette période, la créatrice de contenu ne sortait pas de chez elle. Milaydie a longuement mûri par rapport à ces situations. Elle vit encore avec le sentiment d'angoisse même si les controverses sont derrière elle.

9. Milaydie a du mal avec les comptes créés pour intimider

Milaydie explique aux trois co-animateurs qu'elle a vu plusieurs personnalités du web devenir des influenceurs et profiter des avantages de ce mode de vie, alors que les comptes étaient créés pour rire du métier de l'influence et se prononcer sur les influenceurs déjà en place. La vedette Instagram y voit un non-sens.

10. On ne connaît que très peu la vraie Milaydie

La discussion tournant autour de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et sur internet en opposition à la réalité, Milaydie dit ceci: «Dans la vraie vie, je suis vraiment drôle, j'ai tellement de bonnes amies, je sais que je suis une bonne personne... C'est à ça que tu t'agrippes quand tout le monde te haït. Tu regardes les gens que t'aimes, ta famille, je le sais que je suis une bonne personne, vous ne me connaissez juste pas.»

11. Elle ne prévoit pas être sur les réseaux sociaux toute sa vie

Milaydie a un plan pour la suite. «Ça m'a tellement traumatisé mes expériences de réseaux sociaux que je m'en vais vers ma job pour cal***** mon camp des réseaux sociaux. Le monde m'haït trop, ce n'est pas le fun.» Ces mots difficiles sur la réalité de Milaydie, alors qu'elle adore tout de même ce qu'elle fait, font en sorte qu'elle est prête à passer à une autre étape.

12. La question qui tue

Durant l'entrevue, un des animateurs interroge l'invitée. «Pourquoi tu penses que tout le monde te haït?». Ce à quoi Milaydie réfléchit en répond: «Parce que je pense que je rentre dans le typical society standard. Je me fais les lèvres, j'ai des fausses boules, pis c'est juste "ah on la hait"». Milaydie est toutefois très transparente avec ses modifications corporelles et ne les a jamais cachées.

13. Sa vie amoureuse

L'influenceuse indique que sa dernière relation de 4 ans l'a traumatisée. Elle ne désire pas de rapprochement ni de vie de couple et elle se dit asexuée.

L'épisode de Prends Un Break permet d'en savoir plus sur Milaydie, mais toujours à mesure où elle se laisse découvrir par le public. Pour visionner l'épisode complet, c'est par ici.

On lui souhaite le meilleur pour la suite!

