Met Gala 2022 : Voici les plus beaux looks des stars

Le Met Gala est l'événement par excellence pour les plus grandes stars quand vient le temps d'impressionner la galerie avec des looks audacieux et celui de 2022 ne fait pas exception!

Chaque année, le gala du Metropolitan Museum of Art a lieu à New York. L’initiative charitable organisée au profit du Anna Wintour Costume Center, propose toujours un thème pour inspirer les looks. Cette année, il s'agit en quelque sorte d'une deuxième partie au thème de 2021 qui était «En Amérique: Lexique de la mode» (In America: A Lexicon of Fashion) avec une sous-catégorie étant l'Indépendance américaine.

Pour 2022, la thématique est plutôt «In America: An Anthology of Fashion» (En Amérique : L'anthologie de la mode) et l'angle plus précis est «Gilded Glamour» ou encore «Glam doré». Détrompez-vous, il ne s'agit pas seulement de tenues dorées!

La période du «Gilded Age» a marqué l'histoire des États-Unis après la fin de la guerre de Sécession, de 1865 à 1901. Ce fut une époque reconnue pour ses avancées dans le domaine de la mode. On y retrouvait beaucoup de tenues extravagantes avec des accessoires luxueux comme des gants et des chapeaux... On ne peut s'empêcher de penser à Bridgerton!

Voici donc ce que les stars hollywoodiennes ont porté pour le Met Gala 2022 : Gilded Glamour!

Rosalia

Kim Kardashian

Lily James

Lizzo

Katy Perry

Sydney Sweeney

Karlie Kloss

Kendall Jenner

Addison Rae

Bella Hadid

Nicola Peltz Beckham

Cardi B

Simone Ashley

Kylie Jenner

Khloe Kardashian

Cara Delevingne

Maisie Williams

Gigi Hadid

Jacob Elordi

Sza

Awkwafini

Cole Sprouse

Dakota Johnson

Lucy Boynton

Dove Cameron

Hailey Bieber

Chloe Bailey

Eiza Gonzalez

Ariana DeBose

Madelaine Petsch

Megan Thee Stallion

Normani

Patrick Schwarzenegger

Tessa Thompson

Lori Harvey

Taylor Hill

Nicola Coughlan

Billie Eilish

Finneas

Regé-Jean Page

Ben Platt

Sabrina Carpenter

Daisy Edgar-Jones

Teyana Taylor

Phoebe Bridgers

Winnie Harlow

Jung HoYeon

Kodi Smit-McPhee

Ansel Elgort

Jack Harlow

Laura Harrier

Sebastian Stan

Phoebe Dynevor

Chloe Grace Moretz

Emma Stone

Sophie Turner et Joe Jonas

Stromae

Camila Cabello

Ashley Park

Quannah Chasinghorse

Evan Mock

Shawn Mendes

Maude Apatow

Janelle Monáe

Camila Mendes

Kaia Gerber

Austin Butler

Kasey Musgraves

Tommy Dorfman

Harris Dickinson

Blake Lively et Ryan Reynolds

Emma Chamberlain

Vanessa Hudgens

