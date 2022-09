6 planètes seront en rétrograde en septembre, dont Mercure, alors attention

Quand la planète Mercure entre en période de rétrograde, on peut avoir l’impression que rien ne va dans nos vies. Ce mouvement des astres se produit en même temps que 5 autres planètes, et voici ce que cela veut dire.

• À lire aussi: 10 choses qui nous arrivent quand Mercure rétrograde

Du 9 septembre au 2 octobre, Mercure, la planète de la communication, fait marche arrière sur son axe. On peut donc s’attendre à des problèmes de technologie, de sommeil, de mémoire et, sans grande surprise, de communication.

Cette toute rétrograde qui n'arrive pas seule se déroule en Balance, un signe associé aux relations interpersonnelles, ainsi qu'en Vierge, le signe de l'organisation.

Voici donc comment la rétrograde de l’automne 2022 va nous affecter :

Les effets des rétrogrades sur notre quotidien

Lorsque Mercure change de direction, on a souvent l’impression que rien ne fonctionne comme on aimerait. C’est une période où la technologie flanche, alors attendez-vous à un cellulaire qui brise ou une télé qui fait des siennes. C’est aussi un moment où, souvent, nos plans tombent à l’eau. Ce n’est pas le moment idéal pour planifier des vacances, par exemple.

Puisque Mercure est une planète intérieure, donc plus proche de la Terre, lorsqu'elle fait marche arrière, on en ressent les effets de façon plus intense. Mercure rétrograde environ 3 fois par année, mais en 2022, on aura droit à 4 rétrogrades! La dernière nous portera dans la nouvelle année puisqu'elle aura lieu du 28 décembre au 18 janvier 2023.

La signification du signe de la Balance et de la Vierge.

Une rétrograde de Mercure en Balance, un signe d'air, cela signifie que la communication d'autant plus sera affectée. Puisque ce signe astrologique est associé aux relations, il faut s’attendre à des chicanes entre ami.es, de couple, et en famille aussi. Il faudra peser ses mots et faire attention à comment on parle à nos proches. Pensez avant de dire quelque chose qui pourrait blesser quelqu’un.

Par contre, dès le 23 septembre, Mercure se retrouvera plutôt dans le signe de la Vierge. Signe de Terre connu pour son sens de l'organisation, on devrait se sentir mieux que durant la portion en Balance. Par contre, puisque Mercure fera marche arrière et que tout sera déboussolé, portez attention aux erreurs de planification et d'horaire!

Les autres phénomènes astrologiques qui se déroulent en même temps

Mercure n’est pas la seule planète en rétrograde au moment d’écrire ces lignes... oh que non! Pas moins de 5 planètes sont en marche arrière en ce moment, ce qui peut expliquer si vous ne vous sentez pas à votre top.

Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus et Pluton sont tous en rétrograde. Ce sont par contre les planètes extérieures et leurs marches arrière nous affectent moins à court terme, elles symbolisent plutôt des changements de longue haleine.

• Pour plus de détails: 5 planètes sont en rétrograde en ce moment et voici comment vous serez affectés

Les signes qui seront les plus affectés

Les Bélier, Gémeaux, Vierge et Balance risquent de vivre cette période un peu plus difficilement.

Les Bélier risquent de se chicaner avec leurs proches à propos de sujets qui ne sont pas normalement conflictuels, alors que les Gémeaux vont simplement avoir moins de plaisir qu’à l’habitude.

Les Vierge pourraient vivre des stress financiers, tandis que les Balance risquent de voir des problèmes de leur passé revenir de plus belle dans leur vie, et ce, sans prévenir.

En résumé, cette période sera une rétrograde de Mercure en bonne et due forme, mais il faudra porter une attention spéciale à nos relations.

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s