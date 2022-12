Mercure sera en rétrograde durant le Nouvel An, et voici comment vous serez affecté

Par la rétrograde de Mercure, 2022 se termine sur une note étrange qui nous accompagnera jusqu’au début de 2023.

Environ trois fois par année, la planète de la communication, Mercure, fait marche arrière. Cette période, qu’on appelle «la rétrograde», est reconnue comme particulièrement éprouvante. Malentendus, bris électroniques, oublis, retards: tout est possible.

Du 29 décembre 2022 au 14 janvier 2023, Mercure sera en rétrograde dans le signe pragmatique du Capricorne. Mais qu’est-ce que cela veut dire, exactement?

Quels sont les effets de Mercure en rétrograde?

Lorsque Mercure change de direction, on a souvent l’impression que rien ne fonctionne comme on aimerait. Puisque cette planète influe sur la communication, c’est cette sphère de notre vie qui est le plus chamboulée. Que cela soit sur le plan de la technologie ou de nos relations interpersonnelles, tout est précaire.

C’est aussi un moment où, souvent, nos plans tombent à l’eau. Après un Noël où plusieurs ont dû changer leurs plans à cause de la température, une situation similaire pourrait avoir lieu pour vos activités du Nouvel An.

Quels sont les effets d’une rétrograde en Capricorne?

On associe le signe astrologique du Capricorne à la discipline, à l’organisation et à l’ambition. Puisque la rétrograde veut dire que les effets seront inversés, on peut s’attendre à voir la majorité des troubles se dérouler dans les secteurs professionnel et financier de notre vie.

Ce n’est pas nécessairement le moment de changer de carrière, mais plutôt de réévaluer ce que vous voulez vraiment. Prenez un moment pour voir ce qui vous convient encore, et ce que vous devez laisser aller. Faites un plan de match, un budget, écrivez vos buts, vos rêves, puis commencez 2023 du bon pied en sachant exactement où vous voulez aller.

Quels signes seront les plus affectés par la rétrograde de la fin de 2022?

Quatre signes astrologiques vont ressentir les effets de la rétrograde de plein fouet, soit les Bélier, les Cancer, les Balance et les Capricorne.

Pour les Bélier, c’est un projet professionnel qui sera retardé par un imprévu. Mais ne perdez pas espoir: après avoir tout planifié, vous retrouverez le droit chemin. Chez les Cancer, ce sont les relations amoureuses qui seront mises à l’épreuve. Si votre couple bat de l’aile ou si un conflit dure depuis trop longtemps, une conversation importante sera de mise.

Les Balance auront envie de remettre de l’ordre dans leur environnement, que ce soit la maison, l'appartement ou simplement la chambre. Tâchez de ne pas froisser les gens avec qui vous vivez par vos mots par contre! Finalement, les Capricorne vont devoir évaluer de nouveau leurs buts et leurs ambitions dans la vie. Au lieu d’en parler à tout le monde, gardez vos plans pour vous jusqu’à la fin de la rétrograde pour vous assurer de bien communiquer ce que vous désirez.

Bonne chance à tous!

